كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:36 مساءً - يبحث رجال الأعمال دائماً عن حقائب كبيرة أو صغيرة سواء اليد أو الكتف؛ لكي تساعدهم في مشاويرهم العملية؛ وحتى يستطيعوا وضع أغراضهم المناسبة للعمل، فقد أبدع المصممون في تصميم الحقائب الخاصة برجال الأعمال؛ لكي يتألقوا بها أثناء إطلالتهم اليومية.

وفي هذا الألبوم تقدم لك "الخليج 365. نت" مجموعة حقائب مختلفة وراقية تناسب إطلالتك العملية النهارية أو المسائية؛ لكي تختار منها الحقيبة المناسبة لك.



للرجل.. حقائب تناسب رجال الأعمال



حقيبة لرجال الأعمال باللون البُني من علامة Santoni

سانتوني Santoni





لرجال الأعمال الذين يُفضلون اعتماد حقائب اليد الجذابة والكبيرة اخترنا لهم من علامة سانتوني Santoni هذه الحقيبة المصممة بالجلد البُني على شكل مربعات صغيرة بدرجات اللون البُني الداكن، وجاءت الحقيبة بتصميم مستطيل مع جيب أمامي كبير مطلي بالذهب وجرار صغير من الجلد باللون البُني، وصُممت بمقبضين من الجلد وحزام طويل قابل للتبديل باللون البُني، وهي واسعة من الداخل، ويُمكنكم اعتمادها كحقيبة يد أو كتف.

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حقيبة لرجال الأعمال باللون الأسود من ماركة Balmain

بالمان Balmain





للرجال الذين يفضلون اعتماد الحقائب الكبيرة؛ لكي تناسب إطلالتهم العملية يُمكنهم اختيار هذه الحقيبة من ماركة بالمانBalmain المصممة من القماش باللون الأسود والأبيض المنقوش، وصُممت أحرف الحقيبة بارزة ومن المنتصف على شكل مربع محدد بالجلد الأسود مع يد صغيرة عريضة من الجلد.

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حقيبة لرجال الأعمال باللون البُني الفاتح من علامة Y project

واي بروجيكت Y/Project





قدمت علامة Y project تصاميم عديدة لحقائب كبيرة لرجال الأعمال؛ لكي يتألقوا بها في مشاويرهم العملية، وقد صُممت الحقيبة من جلد العجل باللون البُني الفاتح مع جيوب أمامية كبيرة وواسعة مقسمة إلى جزأين وأطراف عريضة بارزة ويدين صُممت من الجلد باللون البُني، وزينت الحقيبة بسلسلة طويلة مطلية بالمعدن مع شعار ماركة Y/project المحفور بأسلوب بارز وراقٍ بالمعدن.

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حقيبة لرجال الأعمال باللون الأبيض من ماركة Dunhill

دانهيل Dunhill





إذا كنت تبحث عن حقيبة تناسب أوقات العمل الرسمية، وتستطيع وضع الأشياء الخاصة بك، قدمنا لك هذه الحقيبة من ماركة دانهيل Dunhill المصممة بالقماش باللون الأبيض على شكل مربع مع خطوط على حرف H عريضة باللون الأسود وحزام طويل من الجلد باللون الأسود مع مقبض صغير منحنٍ مصمم من الجلد الأسود.

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