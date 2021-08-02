نقوش حناء للعروس المغربية 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:36 مساءً - رسم الحناء للعروس واحد من أجمل الطقوس التي تختبرها العروس قبل الزفاف، وتعكس ثقافتها الشرقية من خلال ذلك، خاصة وأن الحناء تعتمد في أغلب رسوماتها على الأشكال الهندسية والورد المستوحاة من الثقافة العربية والإسلامية.



كما أن الحناء بالنسبة للعروس وعائلتها وأصدقائها ليست نقوشاً يتم اعتمادها بل هو حفل يسبق الزواج تتجمع من خلاله صديقات العروس وعائلتها لتودع حياة العزوبية، فهو أشبه بحفل توديع العزوبية الغربي ولكن بطقوس عربية.

طقس وضع الحناء للعروس بمثابة حفل لتوديع العزوبية



ويمكن اعتماد أشكال مختلفة من الحناء للعروس، وخاصة الحناء المغربية المعروفة بزخرفتها المميزة، من دوائر مفرغة حول بعضها، والرسومات التي تحاكي الطبيعة من أزهار وأوراق شجر بسيطة، أهم شيء أن تحددي الشكل المناسب لإطلالتك، فإذا كان الفستان بسيطاً يفضل اعتماد رسومات بسيطة لتتناسب مع طبيعة الإطلالة.

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أما إذا كنتِ تعتمدين إطلالة فخمة فيمكن اعتماد الرسومات التي تشمل اليد كاملة وحتى كف اليد.

بجانب الرسومات المغربية يمكن اعتماد الرسومات الهندية



ومن الخيارات أيضاً التي يمكن اعتمادها لحناء العروس الزخرفات الهندية، فالهنود أيضاً يعتمدن الحناء للعروس ويشتهرن بزخرفتهنّ المميزة.

إذا كان الفستان بسيط لا تبالغي في رسومات الحناء



أما عن ألوان الحناء فلم تعد الحناء تقتصر على اللون الأسود والبني والبني المحمر فقط، بل أيضاً ظهرت منذ عدة سنوات الحناء البيضاء وهي خيار للعروس التي تفضل البساطة في اختيار إطلالتها، ويتم تطبيق الحناء البيضاء بنفس طرق الألوان الداكنة، وتعطي في النهاية نتيجة مميزة ومختلفة عن الأشكال التقليدية.

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