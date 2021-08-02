طريقة عمل كوكيز السكر.. يمكنك تحضيره بأكثر من شكل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
04:24 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كوكيز السكر، خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أبسط أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير عمل كوكيز السكر
2 وثلاثة أرباع كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1 كوب سكر
نصف كوب سكر بني ناعم
بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة روح اللوز
طريقة عمل كوكيز السكر
تجهز صينية بورق زبدة
يسخن الفرن على درجة حرارة 180
تخلط جميع المكونات في العجان
يفرد العجين، ويشكل على شكل كرات، ثم يضغط عليها باستخدام بصامة
تخبز في الفرن حوالي 15 دقيقة
تترك لتبرد تماما، وتقدم
كوكيز السكر الفلانتتين
وعرضت أيضًا الشيف نرمين هنو، طريقة أخرى لعمل كوكيز السكر، ويمكنك تقديمه بإضافة أكثر من لون مختلف عليه، ويكون مناسب أكثر في «الفلانتتين».
مقادير كوكيز السكر الفلانتين
90 جرام جبنة كريمي
300 جرام سكر
بيضة
1 صفار بيض
2 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة بشر الليمون
525 جرام دقيق
3 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ملح
رويال ايسنج
1 كيلو سكر بودرة
6 بياض بيض
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون فريش
الألوان
لون أحمر
لون روز
ذهبي سائل
فضي سائل
طريقة عمل كوكيز السكر الفلانتين
تفرد على ورق زبدة وتدخل الثلاجة حتى تتماسك
ثم توضع صورة على شكل قلب وتفرغ العجينة على الصورة
ثم يفرع على شكل قالب كامل
ثم توضع في صاج وتدخل الفرن على درجة 180 درجة لمدة 15 دقيقة
رويال آيسنج
يخفق بياض البيض وليمون ثم يضاف السكر البودرة على عدة مرات ويخفق جيدا
ثم يقسم فى بولات ويلون حسب الرغبة
وتزين كوكيز السكر برويال آيسنج ملون وأزهار
كوكيز السكر بأشكال إسلامية
وفي حلقة أخرى عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كوكيز السكر بأشكال إسلامية، وهي طريقة مختلفة يمكنك تحضيرها بسهولة.
مقادير عمل كوكيز السكر بأشكال إسلامية
120 جرام جبنة كريمي
2 كوب سكر
3 بيض
2 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة روح اللوز
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
6 كوب دقيق
3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ملح
الكراميل
600 جرام سكر
100 مل ماء
100 مل عسل جلوكوز
ألوان طعام
طريقة عمل كوكيز السكر بأشكال إسلامية
الكوكيز
يسخن الفرن على درجة حرارة 180
تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رملي
يضاف البيض، والجبنة، الفانيليا، روح اللوز، وبشر الليمون
تفرد وتشكل بنقوش إسلامية، باستخدام أوراق تزين مفرغة
يفرغ الكوكيز على الشكل
يخبز في الفرن نحو 15 دقيقة، أو حتى يصبح ذهبي اللون
يترك ليبرد تماما
تملئ جميع الفراغات بالسكر الملون
يترك ليبرد، ويتماسك، ويقدم
الكراميل
يوضع الماء والسكر على النار، حتى يذوب السكر، والوصول إلى درجة حرارة 148 درجة مئوية
يقسم السكر ويلون باستخدام ألوان طعام مختلفة