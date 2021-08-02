طريقة عمل كوكيز السكر.. يمكنك تحضيره بأكثر من شكل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كوكيز السكر، خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أبسط أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل كوكيز السكر

2 وثلاثة أرباع كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

نصف كوب سكر بني ناعم

بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة روح اللوز

طريقة عمل كوكيز السكر

تجهز صينية بورق زبدة

يسخن الفرن على درجة حرارة 180

تخلط جميع المكونات في العجان

يفرد العجين، ويشكل على شكل كرات، ثم يضغط عليها باستخدام بصامة

تخبز في الفرن حوالي 15 دقيقة

تترك لتبرد تماما، وتقدم

كوكيز السكر الفلانتتين

وعرضت أيضًا الشيف نرمين هنو، طريقة أخرى لعمل كوكيز السكر، ويمكنك تقديمه بإضافة أكثر من لون مختلف عليه، ويكون مناسب أكثر في «الفلانتتين».

مقادير كوكيز السكر الفلانتين

90 جرام جبنة كريمي

300 جرام سكر

بيضة

1 صفار بيض

2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بشر الليمون

525 جرام دقيق

3 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

رويال ايسنج

1 كيلو سكر بودرة

6 بياض بيض

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون فريش

الألوان

لون أحمر

لون روز

ذهبي سائل

فضي سائل

طريقة عمل كوكيز السكر الفلانتين

تفرد على ورق زبدة وتدخل الثلاجة حتى تتماسك

ثم توضع صورة على شكل قلب وتفرغ العجينة على الصورة

ثم يفرع على شكل قالب كامل

ثم توضع في صاج وتدخل الفرن على درجة 180 درجة لمدة 15 دقيقة

رويال آيسنج

يخفق بياض البيض وليمون ثم يضاف السكر البودرة على عدة مرات ويخفق جيدا

ثم يقسم فى بولات ويلون حسب الرغبة

وتزين كوكيز السكر برويال آيسنج ملون وأزهار

كوكيز السكر بأشكال إسلامية

وفي حلقة أخرى عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كوكيز السكر بأشكال إسلامية، وهي طريقة مختلفة يمكنك تحضيرها بسهولة.

مقادير عمل كوكيز السكر بأشكال إسلامية

120 جرام جبنة كريمي

2 كوب سكر

3 بيض

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة روح اللوز

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

6 كوب دقيق

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

الكراميل

600 جرام سكر

100 مل ماء

100 مل عسل جلوكوز

ألوان طعام

طريقة عمل كوكيز السكر بأشكال إسلامية

الكوكيز

يسخن الفرن على درجة حرارة 180

تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رملي

يضاف البيض، والجبنة، الفانيليا، روح اللوز، وبشر الليمون

تفرد وتشكل بنقوش إسلامية، باستخدام أوراق تزين مفرغة

يفرغ الكوكيز على الشكل

يخبز في الفرن نحو 15 دقيقة، أو حتى يصبح ذهبي اللون

يترك ليبرد تماما

تملئ جميع الفراغات بالسكر الملون

يترك ليبرد، ويتماسك، ويقدم

الكراميل

يوضع الماء والسكر على النار، حتى يذوب السكر، والوصول إلى درجة حرارة 148 درجة مئوية

يقسم السكر ويلون باستخدام ألوان طعام مختلفة