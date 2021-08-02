طريقة عمل صينية بطاطس بالجبن.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البطاطس واحدة من الخضراوات التي تلقى إقبالا كبيرا على السفرات المصرية، نظرا لسهولة إعدادها بمختلف الطرق الشهية ذات المذاق الجيد، التي من بينها صينية بطاطس بالجبن، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل صينية بطاطس بالجبن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل صينية بطاطس بالجبن

مقادير عمل صينية بطاطس بالجبن

- كيلو بطاطس مسلوقة مهروسة.

- زعتر جاف.

- فلفل رومي.

- ثوم.

- 3 بيضات.

- خل.

- كمون.

- زيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

- جبنة بيضاء.

- جبنة موتزاريلا.

طريقة تحضير صينية بطاطس بالجبن

- يشوح الثوم فى الزيت على النار، ويضاف له الفلفل الرومى والكمون والخل والملح والفلفل الأسود.

- تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع البيض، ثم يضاف الخليط لخليط البطاطس.

- يضاف الزعتر ويقلب الخليط مع الجبنة البيضاء، ويوضع الخليط في صينية.

- ترش الجبنة الموتزاريلا على الوجه، ثم توضع بالفرن حتى تمام النضج وتقدم.

بطاطس بالبيض والجبنة

مقادير عمل بطاطس بالبيض والجبنة

- بطاطس مسلوقة.

- بيض.

- زبدة.

- لبن.

- جبنة فيتا.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون ناعم.

طريقة تحضير بطاطس بالبيض والجبنة

- تخلط بطاطس وزبدة وجبنة فيتا جرين لاند، وتتبل بملح وفلفل وكمون.

- يضاف لبن، ثم تفرد فى صينية توضع البيض على الوجه.

- تدخل الفرن حتى تمام النضج.

بطاطس مهروسة بالجبنة

مقادير عمل بطاطس مهروسة بالجبنة

- بطاطس مسلوقة.

- نصف كوب زبدة.

- ربع كوب كريمة حامضة.

- نصف كوب لبن.

- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 1 ونصف كوب بقسماط.

- نصف كوب بصل أخضر مفروم.

- كوب جبنة شيدر مبشورة.

طريقة تحضير بطاطس مهروسة بالجبنة

- يحمص البقسماط مع الزبدة وملح وفلفل، ويسخن اللبن على النار مع ملح وفلفل وجبنة وزبدة.

- يضاف اللبن إلى البطاطس المهروسة والبقدونس مع الجبنة المبشورة والكريمة الحامضة، ويقلبوا جيدا.

- يضاف البصل الأخضر، وثوم بودرة وتقلب ويرفع الخليط في قالب الفرن ويرش عليه البقسماط والجبنة والبصل الأخضر.

- يدخل الفرن حتى يحمر الوجه، ثم يقدم بالهنا.