ماسك لعلاج حروق الشمس.. عليكِ بماء الورد وخل التفاح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني كثير من الفتيات من حروق الشمس، خاصة في فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، التي ينتج عنها إصابات بالغة في الوجه والجسد، بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، ليخضن رحلة بحث عن الوصفات ومستحضرات التجميل التي تحميهم من حروق الشمس، لكن مع ضمان عدم خطورتها هي الأخرى على الوجه.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، ماسكات لعلاج حروق الشمس:

ماسك البابونج

يعتبر ماسك البابونج، واحدًا من أكثر الماسكات الشهيرة التي تستخدم لعلاج حروق الشمس، وتلجأ إليه كثير من الفتيات، فقط كل ما عليكِ هو القيام بتلك الخطوة:

- انقعي منشفة بالبابونج، وضعيها على منطقة الحروق لتهدئة البشرة، للوقاية من حروق الشمس.

ماسك ماء الورد

يعتبر ماء الورد من أكثر الحلول الفعالة التي تعالج حروق الشمس، فقط ضعي ماء الورد في البارد في قارورة.

- رشي بشرتك كل صباح ومساء بعد تنظيفها.

ماسك خل التفاح

تلجأ كثير من الفتيات إلى استخدام ماسك خل التفاح، لعلاج حروق الشمس، الذي يعمل على تعزيز وتجديد الخلايا.

- اخلطي خل التفاح مع المياه.

- ضعي قطعة قماش في هذا الخليط، وضعيها على المنطقة التي تعاني من حروق الشمس.

ماسك العسل

يحفز العسل على إنتاج الكولاجين، ويعمل على إعادة إصلاح أنسجة الجلد، وإزالة الشوائب، فضلًا عن قدرته الفعالة على علاج حروق الشمس.

ماسك زيت النعناع

يعتبر ماسك زيت النعناع، من أكثر الوصفات التي تلجأ إليها الفتيات طوال الوقت، نظرًا لقدرته الفعالة على علاج حروق الشمس، التي تظهر بصفة خاصة في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

- ضيفي بعض القطرات من زيت النعناع إلى الكريم المرطب المناسب لبشرتك، ووزعيّه على البشرة، ومع التكرار ستتخلصين نهائيًا من الحروق، كما يعمل الماسك على تنظيف البشرة وجعلها تبدو نضرة.