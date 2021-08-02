نيللي كريم «في عالم تاني» بعد ارتباطها بـ هشام عاشور.. أحداث سعيدة تطفئ نار أغسطس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نيللي كريم، محبيها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبارة تشير إلى أحداث سعيدة منتظرة خلال شهر أغسطس الجاري، الذي يتميز بأجواء نارية، نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بالتزامن مع الكشف عن شخصية خطيبها.

ونشرت «نيللي» في «الاستوري»، عبارة باللغة الإنجليزية، ترجمتها: «شهر أغسطس سيكون مليء بالأحداث السعيدة»، تعبيرا عن قرب موعد عقد قرانها على لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور، وشقيق نجم المنتخب الوطني للإسكواش السابق رامي عاشور.

عقد قران نيللي كريم

فاجأت الفنانة نيللي كريم، جمهورها خلال تصريحات لـ«الوطن»، باستعدادها للزواج للمرة الثالثة، كاشفة أن عريسها المنتظر هو هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق، وأن عقد قرانهما سيكون يوم 16 أغسطس الجاري، لافتة إلى أنها دعت عدد من أصدقائها المقربين للزفاف، المقرر عقده في إحدى المدن الساحلية، مضيفة أنها أيضا مشغولة في الوقت الحالي بالتحضير لتصوير أحدث مشروعاتها الفنية.

معلومات عن هشام عاشور

- ولد يوم 29 مايو 1982، بمحافظة القاهرة.

- أحد أمهر لاعبي الإسكواش.

- شقيق نجم الإسكواش العالمي المعتزل رامي عاشور.

- صُنف ضمن العشرة الأوائل على اللعبة.

- استقر في أمريكا بعدما قرر اعتزاله الإسكواش.

- وصل إلى التصنيف العالمي المهني العالمي رقم 11 في فبراير 2012.

- أنشأ أكاديمية إسكواش في أمريكا، قبل أن يعود إلى مصر بسبب وباء كورونا.

- تعرف على نيللي قبل فترة قليلة وظهر معها في بعض المناسبات العامة، كحفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، وحفل زفاف المخرج عمرو سلامة.

- يعتبر زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول في حياته.

- أصغر من الفنانة نيللي كريم بحوالي 8 أعوام.

- شارك مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية».