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الامارات | أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بالسيارة ! .. فيديو

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت كاميرات المراقبة في الولايات المتحدة، مقطع فيديو يظهر امرأة تحاول دهس رجل عدة مرات في منتصف الشارع في سيارتها

وشوهد الرجل والمرأة ، اللذان ورد أنهما زوجان على مواقع التواصل الاجتماعي، يتجادلان في وسط شارع سكني في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية

وبين مقطع الفيديو أن الرجل قام بداية بإخراج بعض الأغراض من صندوق السيارة ورميها على الأرض بينما كانت زوجته داخل السيارة

ومن ثم قررت السيدة دهسه وتحركت للخلف باتجاهه وهو يقف خلف السيارة، في حين أنه نجا من محاولة دهسه الأولى

هذا وحاولت المرأة عدة مرات دهس زوجها، بينما كان الرجل في كل مرة يراوغها

وبعد محاولاتها الفاشلة بدهسه، خرجت السيدة وركضت خلف الرجل محاولة ضربه، لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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