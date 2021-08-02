الجسم ينتج نوعين من المناعة ضد الفيروس.. ما الفرق بينهما عند محاربة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينتج جهاز المناعة لدينا أجسامًا مضادة استجابة للفيروس المخزن في ذاكرته، يتفاعل جهاز المناعة لدينا على الفور لمحاربة الفيروس عندما يواجهه مرة أخرى، في الطبيعي، توفر أجسامنا نوعين من المناعة ضد الفيروس- النشط والسلبي، كلاهما يتم الحصول عليهما ويستمران بشكل مختلف.

لكن السؤال الأهم هو.. ما الفرق بين هذين النوعين من المناعة عند محاربة فيروس كورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

ما هي الأجسام المضادة؟

عندما يدخل أي فيروس إلى أجسامنا، ينتج جهاز المناعة لدينا بروتينات دفاعية لمكافحتها تسمى الأجسام المضادة، يتم إنتاج هذه الأجسام المضادة تمامًا وفقًا للكائن الحي، يتعرفون على الفيروس بمساعدة البروتينات الموجودة على سطحه والتي تسمى المستضدات.

تستهدف المستضدات الدخيل وتقتله مباشرة أو تحبسه لتعادله الخلايا المناعية الأخرى، هناك نوعان رئيسيان من الأجسام المضادة التي ينتجها جهاز المناعة لدينا عندما يتلامس مع الفيروس - الجلوبولين المناعي M (IgM) والجلوبولين المناعي G (IgG).

الجلوبولين المناعي M (IgM): ينتج نظامنا الداخلي هذا الجسم المضاد أولاً بعد ملامسة أي فيروسات تسبب الأمراض.

الجلوبولين المناعي G (IgG): يتم إنتاج الأجسام المضادة IgM لاحقًا بواسطة جهاز المناعة وتعمل كخلية ذاكرة.

المناعة النشطة

تشير المناعة النشطة إلى إنتاج الأجسام المضادة استجابة لوجود مستضد، يتم إنتاجه بواسطة جهاز المناعة عندما يتم تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة لمحاربة المرض، يتم إنتاج الجسم المضاد النشط بطريقتين:

عدوى طبيعية: تكتسب الأجسام المضادة بعد ملامسة الفيروس.

التطعيم: يتم اكتساب هذا النوع من المناعة من خلال تلقي شكل ضعيف من مسببات الأمراض من خلال التطعيم.

يصاب الأشخاص المصابون بفيروس كورونا بأجسام مضادة في غضون أسبوعين بعد التعرض للفيروس، لكن كم من الوقت يحمينا لا يزال غير معروف، كشفت بعض الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أن مناعة كوفيد قد لا تدوم طويلاً، كشفت دراسة أخرى أن مستوى الأجسام المضادة ينخفض بشكل حاد بعد بضعة أشهر من التعافي من كوفيد، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال لمعرفة المدة التي تستمر فيها المناعة.

مناعة سلبية

تشير المناعة السلبية إلى الأجسام المضادة التي تنتقل إلى الفرد بدلاً من إنتاجها بمفردها، مثل الوليد يكتسب مناعة من أمه عبر المشيمة، طريقة أخرى يمكن أن تكون من خلال نقل البلازما من الشخص المتعافي إلى الشخص المصاب، في حالة الحصانة السلبية، تكون الحماية فورية، ولكنها على عكس المناعة النشطة، لا توفر حماية طويلة الأمد.

لا يزال الباحثون يحاولون اكتشاف استخدام أحد منتجات الدم يسمى بلازما النقاهة في إنتاج مناعة سلبية، لا تزال الدراسات جارية لفهم مدى فعالية هذه العلاجات وفهم استخدام العلاج على المدى الطويل.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على مناعتك

كم عدد الأجسام المضادة التي سينتجها جهاز المناعة لدينا ومدة استمرارها ليس في سيطرتنا، لكن بعض العوامل قد تضعف جهاز المناعة لديك مثل:

كبار السن

الأدوية التي تثبط المناعة

زراعة الاعضاء

فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

علاج السرطان

اضطراب نقص المناعة

نظام غذائي منخفض المغذيات

الأرق

إجهاد

السمنة

التدخين

الإفراط في تناول الكحول