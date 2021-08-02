تعرفي على بوتكس رفع الحاجب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:48 مساءً - ربما يكون تنوع استخدامات البوتكس سبباً رئيسياً لشعبيته. إذ تعتمد المرأة عليه لتقليل تجاعيد الجبهة، ورفع الشفة العليا، أو حتى رفع الحاجب بشكل مؤقت. ولكن ما هو بالضبط رفع الحاجب بالبوتكس Botox Brow Lift وماذا يمكن أن يفعل لوجهك؟ وكيف يمكن لشد الحاجب بالبوتكس أن يغير وجهك؟

ما هو البوتكس وكيف يعمل؟

ما هو البوتكس وكيف يعمل؟

ربما تعرفين بالفعل أن البوتكس يمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد. يقوم بذلك بفضل بروتين يسمى توكسين البوتولينوم، عندما نقوم بحقن كميات صغيرة في العضلات، فإن توكسين البوتولينوم يمنع مؤقتاً تقلص العضلات. تعمل هذه البروتينات عن طريق منع المستقبلات التي تسمح بحدوث تقلص العضلات وهذا الشلل المؤقت للعضلة يمكن أن يمنع الحركة التي تسبب تجعد الجلد، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يساهم البوتكس في منحك مظهر بشرة أكثر نعومة وتجاعيد أقل.

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ما هو رفع الحاجب بالبوتكس؟

ما هو رفع الحاجب بالبوتكس؟



نظراً لأن البوتكس يمكن أن يوقف مؤقتاً قدرتك على التعاقد العضلي، فعند حقنه في الجبهة، يمكن أن يرفع حاجبيك قليلاً. بالنسبة لشد الحاجب بالبوتكس، يستخدم البوتكس لإعادة التوازن لعضلات الجبهة لخلق تأثير شد للحاجب، لإحداث هذا التأثير، سيستخدم الطبيب نطاقًا من 20 إلى 30 وحدة، يتم وضعها في الجزء المركزي بين العينين وعلى طول الحاجب بنمط معين للحصول على شد لا يقل عن 5 مم".

يعد رفع الحاجب استراتيجية شائعة لإضفاء مظهر أكثر شباباً، حيث يمكن أن ينحدر الحاجب إلى أسفل مع تقدم العمر، حيث تتمدد العضلات ويفقد الجلد بعض المرونة. في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي رفع الحاجب إلى تلطيف تجاعيد الجبهة وجعل العينين تبدوان أكثر اتساعاً. يمكن استخدام حقن البوتكس أو حقن توكسين البوتولينوم الأخرى لعمل رفع مؤقت للحاجب. سواء كنت ترغبين في تنعيم تجاعيد الجبهة، أو الحصول على مساحة أكبر بين حاجبيك وجفونك، أو تريدين فقط أن تبدو أكثر اتساعا، فإن رفع الحاجب بالبوتكس قد يساعدك على تحقيق المظهر الذي تريدينه.

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