كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:48 مساءً - مع حلول موسم الصيف ظهرت مجموعة متميزة من ألوان صبغات الشعر، تترأسها ككل عام صبغات شعر باللون الذهبي والأشقر بتدرجاته المتعددة. فيما يأتي، إختار لك "الخليج 365.نت"، مجموعة من أبرز ألوان صبغات الشعر الذهبي والأشقر؛ لابراز جمالك ومنحك الإشراق والتألق.



صبغات شعر باللون الذهبي والأشقر

أجمل ألوان صبغات شعر باللون الذهبي والأشقر

أجمل ألوان صبغات شعر باللون الذهبي والأشقر، جمعناها لك، لتختاري منها اللون الذي يعبّر عن شخصيتك.

صبغات شعر باللون الذهبي والأشقر

الصورة من حساب ميشال زيتون الخاص على إنستغرام

صُمّمت هذه الدرجة من اللون الذهبي والأشقر لتتناسب مع إطلالتك لصيف 2021، سواء أكانت يومية عادية أو رسمية ومميزة، ويعدّ من أكثر الألوان رواجاً في صيحات موضة ألوان الشعر. وبالإضافة إلى كونه جذاباً، وله سحر خاص على المرأة، هو أيضاً من أجمل الألوان التي تفتّح لون البشرة. يمكنك أن تعتمديه لتتألقي وتحصلي على إطلالة مفعمة بالحيوية والجاذبية.

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صبغات شعر باللون الذهبي والأشقر البلاتيني

الصورة من حساب urstyle على إنستغرام

يحمل اللون الذهبي بصمة كلاسيكية جداً ممزوجة مع الأشقر البلاتيني ليخرج لون جديد ومثير مع الكثير من الإنعكاسات المختلفة التي تجعلك تبدين جذَّابة أكثر. وهو من أجمل صيحات ألوان صبغات الشعر لصيف 2021، ومن أبرز وأجمل الألوان التي تساعد على تفتيح لون البشرة.



صبغات شعر باللون الذهبي والأشقر الداكن

الصورة من حساب ميشال زيتون الخاص على إنستغرام

إذا كنت ترغبين في الحصول على لوك أنثوي وجذاب، يمكنك اعتماد هذا اللون لإطلالة مميزة وجذابة. يُعد هذا اللون مميزاً بالإضافة إلى كونه جذاباً وله سحر خاص على المرأة، وهو أيضاً من أجمل الألوان التي تفتح لون البشرة في فصل الصيف. كما يُعتبر من الألوان المناسبة جداً لصاحبات البشرة الحنطية، ويُضفي تجدداً على مَظهَرك ويُعطيك شعوراً بالحيوية.

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صبغات شعر باللون الذهبي مع البالياج الأشقر

الصور من حساب طوني مندلق الخاص على إنستغرام

يُعد هذا اللون بمزيجه ما بين الكلاسيكية والأناقة من جهة والعصرية والجرأة من جهة أخرى حليفك لإطلالة جريئة تجعلك محطّ أنظار الجميع، فهو ترند صيف 2021، ومن الدرجات المثالية التي تتناسب مع العديد من النساء صاحبات البشرة البيضاء والسمراء والشقراء على حد سواء. تجمع هذه الصبغة في أسلوبها ما بين اللون الأشقر الداكن وخصلات البلياج الذهبية الناعمة لتُضفي بذلك لمسة مشرقة إلى إطلالتك.



نصائح للعناية بالشعر المصبوغ

يُعد الشعر المصبوغ قابل للتلف والتكسر بشكل أكثر عند مقارنته بالشعر غير المصبوغ، لذلك ينصح بتجنب أي علاجات تحتوي على المواد الكيميائية أو صبغه بلون آخر، مع الحرص على القيام بعلاج الشعر مرة واحدة شهرياً باستخدام المواد الطبيعية والابتعاد قدر المستطاع عن المواد الكيميائية.

قابل للتلف والتكسر بشكل أكثر عند مقارنته بالشعر غير المصبوغ، لذلك ينصح بتجنب أي علاجات تحتوي على المواد الكيميائية أو صبغه بلون آخر، مع الحرص على القيام بعلاج الشعر مرة واحدة شهرياً باستخدام المواد الطبيعية والابتعاد قدر المستطاع عن المواد الكيميائية. عند تطبيق الماسك على الشعر، احرصي على توزيعه بشكل متساوٍ، وتركه على الشعر لمدة 30 ثانية. ثم، غسل الشعر باستخدام شامبو خاص للشعر المصبوغ.

وضع الماسك على فروة الرأس وجميع أطراف الشعر بالتساوي.

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