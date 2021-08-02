كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:48 مساءً - تتميز النجمة التونسية هند صبري بإطلالتها المختلفة والجذابة فهي أيقونة تعكس الموضة لفتيات وسيدات كثيرات نظراً لأناقتها وأسلوبها الراقي في كيفية اختيارها للأزياء التي تليق بها وتتناسب مع ذوقها الفريد وتميزها عن غيرها، فهي تعشق الأزياء الجريئة والراقية في الوقت ذاته التي تتناسب أيضاً مع مجتمعها.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365. نت» مجموعة إطلالات مختلفة وجذابة من وحي النجمة هند صبري؛ لتستوحي منها إطلالتك المناسبة سواء الكاجوال أو الرسمية.



إطلالات جذابة من وحي هند صبري



هند صبري بفستان طويل جلد باللون الأسود

هند صبري بفسان طويل جلد باللون الأسود- الصورة من حسابها على انستغرام



تألقت النجمة هندي صبري في أحدث إطلالة لها؛ حيث اعتمدت فستاناً جذاباً طويلاً مصمماً من الجلد اللامع مع ياقة مرفوعة. وجاء الفستان بأطراف الدانتيل الجلد المرصّع باللون الأحمر والوردي وصُمم بفتحة كبيرة من المنتصف بأسلوب أنثوي راقٍ، وجاءت الأكمام طويلة بأساور مزيّنة بالدانتيل بدرجات اللون الأحمر على أشكال هندسية مزخرفة بالإضافة إلى جيوب أمامية كبيرة وواسعة، ونسقت معه حزاماً كبيراً من الجلد باللون الأسود على الخصر بإبزيم بارز مطلي بالذهب.

واعتمدت هند صبري مع هذا الفستان شراباً طويلاً باللون الأسود وحذاءً مزيناً بنقشة الفستان نفسه باللون الأحمر، ونسقت حقيبة يد صغيرة باللون الأزرق الباستيل من الجلد؛ لكي تتناسب مع موضة أقراط Hip hop الدائرية، وصففت شعرها بطريقة مرفوعة.

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هند صبري ببلوزة دانتيل باللون الأبيض

هند صبري ببلوزة دانتيل باللون الأبيض الصورة من حسابها على انستغرام



يعتبر اللون الأبيض من أكثر الألوان الأساسية التي تُفضلها هند صبري، وتعتمده في معظم إطلالاتها؛ فقد اختارت في هذه الإطلالة بلوزة بأكمام طويلة مصممة بالدانتيل والشيفون المزين بالورود باللون الأبيض مع كلمة Independent باللون الأزرق، وصُممت الرقبة بأسلوب جذاب مرفوع من الكشكش، ونسقت معها سروالاً واسعاً باللون الأسود بخصر عالٍ وجيوب أمامية مع خط بارز وعريض على جوانب الساقين.

واعتمدت هند صبري مع هذه الإطلالة الأنيقة ساعة يد كبيرة من الجلد الأسود وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود وأقراطاً صغيرة باللؤلؤ الأبيض، ونسقت مكياج النيود الهادئ وتسريحة الشعر المرفوع.

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هند صبري بفستان باللون الفضي

هند صبري بفستان باللون الفضي- الصورة من حسابها على انستغرام



وفي إطلالة أخرى جريئة نسقت هند صبري فستاناً قصيراً باللون الفضي، وصُمم بكتف واحد بأسلوب الكشكش، ويُعتبر من أكثر الفساتين الرائجة خلال هذا الصيف؛ فهو مناسب للسهرات المسائية أو حفلات الزفاف النهارية. واعتمدت هند مع هذا الفستان حزاماً لافتاً من الجلد ومرصَّعاً بأحجار الكريستال ومزيناً بدوائر مصممة باللون الذهبي.

واختارت أقراطاً متدلية بأسلوب أنيق على شكل ريشة باللون البُني وتسريحة الشعر المرفوع من الأمام والمنسدل على الأكتاف والمكياج الترابي.

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هند صبري ببليزر باللون الأوف وايت

هند صبري ببليزر باللون الأوف وايت- الصورة من حسابها على انستغرام



لفتتنا إطلالة عصرية أنيقة من خلال حسابها على إنستغرام حيث اعتمدت هند صبري بليزر طويلاً من القماش باللون الأوف وايت وبياقة عريضة ومصمم بثلاثة أزرار كبيرة مطلية بالذهب. ونسقت معه قميصاً باللون الأبيض بياقة من الساتان، وارتدت معهما سروال جينز باللون الأزرق الفاتح؛ ما جعل إطلالتها عملية وأنيقة.

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