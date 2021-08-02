تنسيق اللون الأخضر بأسلوب عصري أنيق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:48 مساءً - يفضّل الكثير من السيدات والفتيات ارتداء اللون الأخضر في فصل الصيف، فهو يتناسب مع الكثير من الألوان ومع العديد من المناسبات، ولكن قد تقع الكثيرات منهن في حيرة من أمرهن عندما يقمن بشراء قطع ملابس باللون الأخضر ولا يعلمن بعد ما هي الألوان المناسبة معه، وقد تصل هذه الحيرة لرفضهن شراء ملابس بهذا اللون.

كرومانتيكا Cromantica

من الألوان المميّزة



إذا كانت السيدة تبحث عن طرق تنسيق اللون الأخضر مع الملابس، هناك الكثير من الألوان التى تتناسب معه؛ كالأصفر الداكن أو ما نسمّيه بلون الخردل، فهو يتناسب مع الملابس الزيتية، ويمكن تنسيقه مع الفوشيا الساطع، فهذا بلا شك سيمنحها إطلالة جريئة ولافتة للنظر، فعلى سبيل المثال لِمَ لا ترتدي السيدة بنطلوناً من الفوشيا مع بلوفر من الأخضر الداكن أو العكس، حسب الرغبة، أو بإمكانها أن ترتدي اللون الأخضر الغامق مع الوردي الفاتح، أو مع أي من درجات الباستيل، يمكن أن تختار الحقيبة والحذاء أيضاً بالوردي لمزيد من النعومة.

تابعي المزيد:إطلالات منوّعة باللون البيج الفاتح

اغاثا رويز دو لا برادا Agatha Ruiz De La Prada





إن كنتِ من محبّات درجات البنفسجي الفاتح، فيمكنكِ ببساطة تنسيقه مع الأخضر الداكن، ويمكن في إطلالة واحدة تجمع بأكثر من درجة للونين، كأن ترتدي على سبيل المثال بلوزة ذات درجة فاتحة من البنفسجي وتنورة وحذاء باللون الأخضر، لِمَ لا تضيفين لمسة من الأخضر مع قميص باللون الأبيض وتنورة باللون الأبيض أيضاً، أو مع فستان باللون الزيتي؟!

يعتبر تنسيق اللون الأخضر الداكن مع الأحمر من الكلاسيكيات، فهذا المزيج من الألوان محبّب لدى الكثيرات، يكفي فقط أن تختار الدرجة المحبّبة لها من كل من اللونين وترتديهما معاً مع مكياج مناسب وحقيبة أنيقة.

اليساندرا ريتش Alessandra Rich



إن كنتِ من محبّات الإطلالات أحادية اللون، فيمكنك الظهور بإطلالة موحّدة من اللون الأخضر الداكن، ولكن يجب الحرص على اختياره بخامات مختلفة؛ للحصول على لمسة من الحيوية في إطلالتكِ.

تابعي المزيد: فساتين باللون الأخضر بدرجات مختلفة

بوس Boss



أشكال متنوّعة



تنوّعت موضة درجات الأخضر في الملابس هذا العام، حيث لفت أنظارنا الاهتمام بتقديم اللون الأخضر الفاتح في الملابس بأشكال متنوّعة، إلى جانب التركيز على ظهور اللون الأخضر بدرجاته الزاهية، بحيث تتناسب مع إطلالة السيدة التي تعشق اعتماد الإطلالة متعدّدة الألوان.

برغم أن هناك تنوّعاً في درجات اللون الأخضر، إلا أن هناك بعض الفتيات يجدن صعوبة في اختيار الدرجة التي تتناسب مع بشرتهن، ولكن اللون الأخضر الداكن والزاهي هو الأكثر تميزاً للسيدة صاحبة البشرة القمحية والسمراء بشكل كبير.

شوشنغ Chocheng



اللون الأخضر الفاتح والزاهي من الدرجات المناسبة بشكل أكبر للسيدة البيضاء، ولكن يمكن أيضاً ارتداء الدرجات الأخرى من اللون الأخضر وتنسيقها مع ملابسها، مع الحرص على تنسيق اللون الأخضر مع الملابس بشكل صحيح؛ لضمان إطلالة رائعة، وحتى لا تشعر السيدة بالحيرة، لا بدّ من اختيار ألوان تناسب الأخضر، يمكنها الاختيار بين الدرجات الزاهية إن كانت من محبّات اعتماد إطلالة متعدّدة الألوان، كما يمكنها تنسيق اللون الأخضر بشكل بسيط مع درجات محايدة، مثل البيج أو الأبيض أو الأسود.

تابعي المزيد:موديلات بنطلونات فضفاضة ملونة للمحجبات

الكسيس مابيل Alexis Mabille



وأخيراً إن كنتِ جريئة بالشكل الكافي، يمكنكِ تجربة تنسيقات اللون الأخضر بإطلالة موحّدة؛ أي باعتماد بلوزة وبنطلون وحذاء باللون الأخضر بشكل عصري جذاب، كما يمكنكِ تجربة هذه الطريقة، إما باعتماد فستان أو بدلة أنيقة لمظهر مميّز يثير إعجاب الجميع.



تابعي المزيد: عانقي القوة والجرأة بكلّ أنوثة The New Power Suit