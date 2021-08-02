عمره 3 سنوات بعقل 30 سنة.. طفل حير العالم: اتولد قبل ميعاده وحافظ اسم 50 ولاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توقع الأطباء تأخره في الإدراك، كونه وُلد قبل موعد ولادته، فضلًا عن التوقع بالتأخر ذهنيًا، إذ قضى نحو عدة أسابيع بوحدة الرعاية المركزة المخصصة للأطفال حديثي الولادة، إلا أن الطفل لوسون لوندبيرغ، أدهش الكثيرين والأطباء، حين أتم 3 سنوات.

تمتع الطفل بذكاء وفطنة كبيرة تفوق سنه جعلت الكثير يندهشون متسائلين حول ما يحدث معه، والتي روت والدته كواليسها، قائلةً:«كان يتعلم الأشكال بمفرده لا ينتظر أحدًا لتعليمه، فضلًا عن إمكانية تعلم الكلمات الجديدة ونطقها».

ذكاء الطفل ذو 3 سنوات، أهلته للإنضمام لجمعية «منسا» الدولية التي تضم أفرادًا من أصحاب الذكاء المرتفع، وفق موقع «جوود نيوز»الكندي.

مواقف تكشف مواهب الطفل:علم سمعيات وعواصم العالم

موقف بسيط قاد أسرة الطفل لاكتشاف قدراته ومواهبه، حينما اندلعت عاصفة جليدية، وكانوا يعانون من انقطاع الكهرباء لعدة أيام، لكن ما فعله الطفل فائق للتوقعات إذ تعلم أسماء الدول وعواصمها ليكتشفوا أنه تعلم «علم السمعيات»من تلقاء نفسه.

رغم كون عمره لا يتخطى 3 أعوام، إلا أنه يعرف جيدا كل علم ودولة وعاصمة في العالم، فضلا عن قدرته على تسمية الولايات الـ50 للولايات المتحدة وكذلك أسماء 195 دولة.

ويعتبر الطفل« لوسون»، من أصغر أعضاء الجمعية التي تطالب بدرجة 130، كشرط للانضمام إليها، بل أنه متقدم كثيراً عن هذا المعدل، ولا يزال أمامه شوط طويل في حياته.

موهبة رسم وأموال لصالح المؤسسات الخيرية

بخلاف الذكاء الذي يتمتع به الطفل بموهبة الرسم ويكسب المال لإحدى المؤسسات الخيرية، بعد أن أكدت له والدته أهمية القيام بذلك.

وكانت أوصت الجمعية بإجراء اختبار للطفل مرة أخرى في غضون 3 سنوات، للحصول على نظرة أكثر دقة عن معدل ذكائه الذي يفوق المتقدمين في العمر بمراحل.