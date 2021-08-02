نتيجة الثانوية العامة 2021.. 5 نصائح مهمة لتأهيل الطلاب لتقبل الدرجات الصادمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستعد طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، لأداء امتحان مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضة البحتة «التفاضل والتكامل»، بنظام البابل شيت والأسئلة الاختيارية، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، وسط تنفيذ مشدد لجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويعتمد نظام البابل شيت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، إذ يسمح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت، بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، الذي أشار أيضا، إلى أن إعلان النتيجة سيكون 15 أغسطس الجاري، حتى يكون هناك وقت كاف، للانتهاء من جميع أعمال تصحيح الامتحانات، والتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، كاشفا أنه لن يتم التصريح بأي معلومات خاصة بدرجات الطلاب في الامتحانات قبل هذا المؤتمر.

ووفور انتهاء امتحانات الثانوية العامة، تعيش غالبية الأسر المصرية حالة من التوتر والقلق الشديدين قبل إعلان النتيجة، خاصة الأمهات اللاتي ينتظرن تحقيق أبنائهن أفضل النتائج.

نصائح هامة لتأهيل الطلبة لاستيعاب الدرجات القليلة

يقدم الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، نصائح لتأهيل الطلاب في حال عدم تحقيق الدرجات المرجوة، وهي:

1- تهيئة الأسرة للطالب، لاستقبال النتيجة بأي شكل لها، حتى لا يتعرض لصدمات نفسية وعصبية، إذ جاءت النتيجة عكس التوقعات.

2- في حال إذا كان الطالب يعاني من العصبية الزائدة، يجب على أسرته التعامل معه بحرص وهدوء شديدين، لأن التعامل بانفعال يمكن أن يقوده إلى التهور الشديد في ردود أفعاله، ما قد تؤدي بنسب كبيرة للجوء إلى الانتحار.

3- ضرورة اتسام الطالب بالهدوء الشديد والاستعداد لتقبل النتيجة بنفس راضية.

4- التركيز على تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة بصورة إيجابية في المستقبل.

5- الابتعاد عن أي وسائل قد تسبب ضغط، وكذلك الأشخاص الذين يعطون شعورا بالسلبية.