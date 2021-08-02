أحمد خالد صالح يحرج مذيع أحد البرامج عقب سؤال عن هنادي مهنا.. وتباين آراء رواد مواقع التواصل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت هنادي مهنا محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية، ومن بينها «جوجل تريند مصر»، عقب ظهورها بـ«نيولوك جديد» وخسارة الكثير من وزنها، فضلا عن أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد خالد صالح.

تعرض الفنان أحمد خالد صالح لهجوم حاد من الجمهور، بعدما أحرج مذيع أحد البرامج الفنية المذاعة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، عند سؤال الأخير عن تفاصيل علاقة «صالح» وزوجته الفنانة هنادي مهني، وتداول الجمهور الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين ما قام به أحمد خالد صالح.

وسأل المذيع عن، «لو هنتكلم بقى عن الهنادي، وأسوأ حاجة مبتعجبكش فيها أو أكتر حاجة مبتعجبكش فيها، في البيت»، ليرد عليه أحمد خالد صالح ردا حادا، «إنتوا مالكوا، انت مالك أنت بأسوأ ولا أحلى، ولا أوحش يعني سؤال لا يخص حد ولا حضرتك ولا الجمهور».

هجوم الجمهور على أحمد خالد صالح

وجاءت التعليقات على الفيديو، من بينها، «ميصحش خالص، كان ممكن يقول أنا مش باحب النوع ده من الأسئلة و مش عايز اتكلم فيه.. أو أنا شايف أن دي أمور مش مهمة للجمهور.. أو اي رد مؤدب.. لكن لما أنت شايف أن دي تفاصيل خاصة ولا المذيع ولا الجمهور ليه فيها.. بتحكيها في برامج تانية ليه وبأدق التفاصيل.. وبتقعد تضحك أنت ومراتك عليها»، وقال آخر، «لما إسعاد يونس جابتهم مخلتش حاجة مسألتهاش ورد عليها، ده تعالي وطريقة مش لطيفة».

وقال ثالث، «أنا بحب تمثيله بس أسلوبه كده غير لائق وأحرج المذيع جدا حرام».

بينما جاءت بعض التعليقات داعمة لموقف أحمد خالد صالح، «على فكرة مش من الذوق إنه يتكلم عن مراته ويقول عيوبها ولا من الأدب أن المذيع يسأله أوحش حاجة في زوجتك إيه، عشان كده المذيع يستاهل أكتر من كده هو فيه حد بيحترم نفسه يروح لـ راجل أو ست يقولهم أسوء حاجة في شريك حياتكم ايه قصاد الناس، وأحنا فعلا هنستفاد إيه لما نعرف. المذيع يستحق أكتر من كدة».