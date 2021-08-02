4 آثار جانبية لتناول الدجاج يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ربما يكون الدجاج هو الاختيار الأكثر شعبية لدى الذين لا يفضلون الخضار، فالدجاج بشتى أنواعه من المقبلات إلى الطبق الرئيسي، يطهى بعدد كبير من وصفات الطهي.

وعادة ما يكون الدجاج عنصراً صحياً ومليئاً بالطاقة والبروتين ويوفر عددًا من العناصر الغذائية لجسم الإنسانK ولكن هل يمكن أن يسبب الاستهلاك اليومي للدجاج أي آثار جانبية؟

فيما يلي أهم الآثار الجانبية لتناول الدجاج بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، وموقع 24 الاماراتي.

يمكن أن يزيد تناول الدجاج اليومي من نسبة الكوليسترول

قد لا يسهم تناول الدجاج بالطريقة الصحيحة في ارتفاع مستويات الكوليسترول؛ لكن إذا كان استهلاك الدجاج المقلي منتظمًا؛ فلا شك في أن مستوى الكوليسترول سيرتفع عندئذ، وقد وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن لحم الدجاج الأبيض زاد من مستويات الكوليسترول السيّئ بنفس طريقة تأثير اللحوم الحمراء، لذلك فمن الأفضل تناول الدجاج المشوي أو المسلوق للحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي.

الدجاج طعام عالي الحرارة

يعتبر الدجاج غذاء عالي الحرارة يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم الإجمالية، ونتيجة لذلك، فقد يعاني بعض الأشخاص من سيلان ورعاف دموي في الأنف خاصة خلال فصل الصيف. وتحدث مثل هذه المواقف بسبب الاستهلاك اليومي للدجاج، لذلك ينصح من يعاني من سيلان دموي في الأنف بعد تناول الدجاج بانتظام، أن يتناوله على فترات متباعدة.

زيادة الوزن

من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الدجاج بانتظام زيادة الوزن؛ لأن دجاج البرياني والدجاج بالزبدة والدجاج المقلي وغيرها الكثير، مواد غذائية عالية السعرات الحرارية وثقيلة جدًا، ومن الأفضل تناولها على فترات متباعدة.

الارتباط بالتهابات المسالك البولية

يمكن أيضًا ربط أنواع معينة من الدجاج بالتهابات المسالك البولية. فوفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة فإن الدجاج المصاب بسلالة معينة من الإشريكية القولونية يمكن أن يسبب مجموعة من أنواع العدوى، منها التهاب المسالك البولية.