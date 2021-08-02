10 مشكلات صحية شائعة بين حديثي الولادة والرضع... بعضها قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

إذا كان لديك طفل حديث الولادة أو رضيع، يجب أن تكوني على دراية بالأمراض والالتهابات الشائعة، ومتى يمكن أن تكون خطيرة وتتطلب زيارة عاجلة للطبيب.

ويكشف الدكتور سانتوش كومار، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في مستشفيات الأمومة بمدينة بنغالور الهندية عن 10 مشاكل صحية مشتركة لحديثي الولادة والرضع، وذلك في حديثه لموقع "only my health".، ونقلته سبوتنيك.

اليرقان (الصفراء)

يعتبر اليرقان شائعا جدا بين الأطفال حديثي الولادة، وينتج عن ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم، وهي المادة التي تغير لون الجلد إلى اللون الأصفر.

لا داعي للقلق أو التوتر لأن معظم الأطفال يولدون مصابين باليرقان. قد يحدث لأن كبد الطفل لم ينضج بعد للعمل بشكل صحيح لتفتيت البيليروبين الزائد. كما يلاحظ أيضا اليرقان الناتج عن حليب الثدي عند العديد من الأطفال.

انسداد القنوات الدمعية

القنوات الدمعية عند الرضع صغيرة جدا، ومن السهل انسدادها بكميات صغيرة من الإفرازات أو حتى الدموع. في النهاية قد تختفي تلك الانسدادات من تلقاء نفسها، ولكن يمكن للأم أن تغسل المادة اللزجة بضمادة دافئة.

التقيؤ

يميل الأطفال إلى التخلص من طعامهم وهذا أمر شائع. لمنع الطفل من البصق أو تقيؤ الطعام الذي يتغذى، تميل الأمهات إلى مساعدة الطفل على التجشؤ بعد إرضاعه.

إذا رأيت أن طفلك يعاني من بصق أو قيء مخضر أو مائل إلى الصفرة، فقد يشير ذلك إلى مشاكل خطيرة ويجب عرضه على طبيب الأطفال.

الحمى

قد تشير نزلات البرد إلى إصابة الطفل ببعض العدوى. يجب أن يرى طبيب الأطفال الحمى إذا ارتفعت اعلى من 38.5 درجة مئوية (101.5 درجة فهرنهايت)، واستمرت لأكثر من 24 ساعة يجب الانتباه، لأنها قد تكون قاتلة.

التهابات الأذن

هذا أيضا نوع شائع جدا من المشكلات بين الرضع والأطفال حديثي الولادة، قد يحدث هذا مجموعة متنوعة من الأسباب مثل أي نوع من أنواع العدوى الفيروسية. قد يحصل المرء على إشارة إلى هذا إذا رأيت طفلك يسحب أذنه بشكل متكرر.

انتفاخ البطن

تكون بطون الأطفال بشكل عام بارزة ولينة جدا. ومع ذلك، إذا لاحظت أن بطن طفلك بارز ولكن بشكل متحجر قليلا، فقد يشير ذلك إلى مشكلة الإمساك أو الغازات أو ابتلاع الهواء الزائد. يجب استشارة طبيب الأطفال على الفور.

مشاكل البشرة

الطفح الجلدي شائع جدا بين الرضع، وخاصة طفح الحفاض بين الأطفال حديثي الولادة. إذا كان الطفل يرتدي حفاضات متسخة لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في ظهور طفح جلدي. يمكن حل ذلك عن طريق كريم طفح الحفاض.

الإسهال

هذا رد فعل شائع لجسم الطفل تجاه أي نوع من الأدوية أو الطعام الذي يمكن أن يزعج بطنه. لا يوجد ما يدعو للقلق - حافظي على رطوبة طفلك، منعا لإصابته بالجفاف، وإذا لاحظتي تغيرا في البراز، فقد ترغبين في زيارة الطبيب.

مغص الرضع

يُلاحظ المغص أيضا بشكل متكرر عند الأطفال الرضع. عندما يبكي الطفل باستمرار، خاصة في وقت المساء، يكون على الأرجح مصابا بالمغص. لا يوجد سبب محدد، لكن الأطباء يقولون إن المغص شائع جدا لدى حديثي الولادة حتى عمر 4 شهور.

الجلد المزرق

قد يحدث هذا بسبب ضعف الدورة الدموية في الجسم. ربما يكون نتيجة الأطراف الباردة، ولكن إذا لوحظ كثيرا، فيجب عليك استشارة الطبيب.