9 مستحضرات تجميليّة احتفظوا بها في الثلاجة صيفاً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تُشير الاستفتاءات إلى أن الحمّام هو المكان الأكثر شيوعاً للاحتفاظ بمستحضرات العناية بالبشرة، ولكنه في الحقيقة المكان الأكثر تهديداً لفعالية هذه المستحضرات. ولذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة بإبعاد جميع المستحضرات عن هذا المكان والاحتفاظ بتسعة منها في الثلاجة خاصةً في فصل الصيف.

يسمح الاحتفاظ بمستحضرات العناية بالبشرة بالثلاجة بتوفير شعور بالانتعاش، ولكن فائدته الحقيقية تكمن في تعزيز مفعولها وفوائدها. فبعض المكوّنات مثل الريتينول، والفيتامينA، والفيتامينC تتعرّض للتلف نتيجة التبدلات في الحرارة. ولذلك فإن الاحتفاظ بها في ركن رطب ويخضع للتبدلات المتكررة في الحرارة مثل الحمام يُبطل مفعولها. فما هي المستحضرات التي يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة عندما يكون الطقس حاراً، وفقا للعربية.

- الكريمات والأمصال التي تحتوي في تركيبتها على الريتينول، والفيتامينA، والفيتامينC. وهي مكوّنات حسّاسة جداً تجاه التبدلات في الحرارة. إن الاحتفاظ بالمستحضرات التي تحتوي على هذه المكوّنات في الثلاجة يسمح بالحفاظ عليها لفترة أطول ويضمن فعاليتها.

- المستحضرات التي تأخذ شكل رذاذ يعمل على تهدئة البشرة وإنعاشها مثل اللوشن ورذاذ المياه المعدنيّة. يساهم الاحتفاظ بها في الثلاجة في تعزيز قدرتها على إنعاش البشرة وترطيبها.

- الخلطات التجميليّة التي يتمّ تحضيرها في المنزل، والتي يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة خاصةً أنها لا تحتوي على مواد حافظة تؤمّن حمايتها من تكاثر الميكروبات والتلف.

- أقلام تخطيط الشفاه خاصةً أن الاحتفاظ بها في الثلاجة يُسهّل استعمالها ويؤمّن الحصول على خطّ محدد لدى تطبيقها.

- مستحضرات العناية بمحيط العينين التي تأخذ شكل كريم أو جل. إن الاحتفاظ بها في الثلاجة يساهم في التخفيف من مشاكل الجيوب بشكل فورّي ويعزز المفعول المرطب والمنعش لمستحضرات العناية بمحيط العينين.

- العطور التي تتأثر سلبياً بحرارة الطقس مما يتسبب بتلفها، أما الاحتفاظ بها في حرارة متدنيّة فيساهم في الحفاظ على رائحة العطر الأصليّة وعلى ثباته.

- طلاء الأظافر من المستحضرات الحساسة جداً تجاه الحرارة مما يعرضها للتلف بسرعة، أما عند حفظها في الثلاجة فهي تحافظ على صيغتها لأطول فترة ممكنة.

- الكريمات الخاصة بعلاج ثقل القدمين، والتي يتضاعف مفعولها وفوائدها عند الاحتفاظ بها في الثلاجة.

- الأقنعة المرطبة من المستحضرات التي تحتاج إلى حرارة متدنيّة كي تحافظ على فعاليتها وصلاحيتها، ولذلك يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة وإبعادها عن الأماكن الرطبة والتي تشهد تبدلات في الحرارة.