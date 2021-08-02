بـ «قشر الموز».. 5 علاجات تجميلية للبشرة منها «الشفاة الممتلئة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ربما يجهل الكثيرون فوائد قشر الموز خاصة للبشرة، رغم أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات «B6 وB12»، وهو أيضًا غني بالبروتين والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، لذلك تتعدد فوائده التجميلية على البشرة والجسم.

وعرضت صحيفة «تايمز أوف إنديا» 5 أنواع من العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها للعلاج بـ قشور الموز، للناحية التجميلية.

قناع قشر الموز

يمكنك أخذ موزة واحدة وتقطيعها إلى قطع صغيرة وطحن قشر الموز بالخلاط، وتضاف إليه قطعتان فقط من الموز، ثم ملعقتان كبيرة من الحليب ويتم خلطهما معًا، وبعد أن تشكل العجينة يتم وضعها داخل الثلاجة 15 دقيقة، ثم تطبق كقناع بارد في جميع أنحاء الوجه والرقبة.

الفرك بالقشور

يمكنك أيضًا تقطيع قشرة الموز إلى أقسام صغيرة، وفركها بجميع أنحاء الوجه والرقبة وتترك بقايا القشر على الجلد لمدة بين 20 إلى 30 دقيقة، وتمسح باستخدام منشفة دافئة، ويساعد قشر الموز في تعزيز الكولاجين الخاص ببشرة الإنسان، والحد من الهالات السوداء، وإزالة الجلد الميت، والسيطرة على الغدد الزيتية داخل الجلد.

تبييض الأسنان

يمكنك أيضًا أخذ قطع من قشر الموز والفرك بها في جميع أنحاء الأسنان واللثة، وإذا تم تطبيق ذلك باستمرار لمدة أسبوع، فإن ذلك يساعد في تبييض الأسنان، وكذلك فإن قشر الموز يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا لمكافحة أمراض اللثة كالالتهاب مثلاً.

قشر الموز تحت بقع العين

يمكنك أيضًا قسم قشر الموز إلى قسمين صغيرين، ويوضعان داخل الثلاجة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ويوضع تحت العينين لمدة 20 دقيقة ويكرر هذا ثلاث مرات في الأسبوع، وفي هذه الحالة فإن قشور الموز لن تساعد فقط في الحد من الدوائر السوداء، لكنها ستسهم أيضًا في القضاء على الانتفاخ والتورم من العينين.

الشفاة الممتلئة

يحتوي قشر الموز على خصائص التبييض والعديد من مضادات الأكسدة التي لن تجعل الشفاة أكثر لمعانًا فقط، بل تجعلها ممتلئة أيضًا، ويتم فرك قشور الموز الباردة على الشفتين لمدة 10 عشر دقائق كل يوم لمدة أسبوع.