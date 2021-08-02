جمال الشاعر يروي تفاصيل مشاجرة بين سيدتين بالحرم: وصلت للشبشب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكى الإعلامي جمال الشاعر واقعة تعدي حدثت بين سيدتين في ساحة الحرم المكي أثناء أدائه فريضة الحج ووصفها بـ «كيد النسا» مؤكدًا أنه دائمًا ما يتذكر هذا الموقف ولن ينساه طوال حياته.

وقال جمال الشاعر أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة على قناة «CBC» إن السيدتين كان بينهما خلافات سابقة ولديهما تاريخ من الخصومات متابعًا أن الواقعة بدأت بالتنمر المتبادل بالتزامن مع أدائهما فريضة الحج بينهما في الحج رغم أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في هذه الشعائر المقدسة.

وتابع: «شهدت ساحة الحرم خلافات السيدتين بسبب هذه الخصومة والموضوع حاجة غُلب وواحدة منهما وصل بها الأمر إلى أن ترفع الشبشب للأخرى وقالت لها أنا عارفة أن حجتي هتبوظ وهبقى آجي أحج تاني السنة اللي جاية».

وعبر الشاعر عن غضبه من مثل هذه المواقف أن تحدث داخل الحرم المكي بالتزامن مع أيام الحج واصفًا الأمر بأنه «كيد النساء وحدث بسبب تاريخ الخصومات وتراكمات والغل بين السيدتين».

وطالب الإعلامي بضرورة وجود تسامح والالتزام بالتغاضي عن الصغائر وعدم البحث عن الخلافات والمشاكل في الحياة، حيث إن هناك أشياء لا يمكن للمرأة أن تعيش بدونها وهي خطوط حمراء يجب وضعها من البداية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الرجل وما دون ذلك يمكن التغاضي عنه بالتسامح.

وفي سياق آخر احتفلت أسرة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» منذ أسابيع بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية بث البرنامج على قناة CBC وتزامن الحفل مع عيد ميلاد الإعلامية سهير جودة ورئيس تحرير البرنامج.

وحرصت الإعلاميات مني عبد الغني ومفيدة شيحة وعدد من فريق عمل البرنامج، على عرض لقاءات سابقة مع كبار النجوم والمشاهير الذين حلوا ضيوفًا عليه من بينهم الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.