وداعا للنظارات الطبية.. 7 علاجات طبيعية لتحسين مستوى البصر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما تشكل النظارات الطبية أمرا مزعجا لبعض من يرتديها إذ أنها تعيق حياتهم اليومية، وفي الوقت ذاته لا يمكن الاستغناء عنها خاصة لمن يعاني ضعف النظر، لذلك لا بد من البداية الاهتمام بالصحة العامة للبصر بكافة الطرق الطبيعية، التي غالبًا ما توفرها بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساعد على تحسين البصر.

وعرضت «سبوتنيك» بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن اتباعها بشكل مستمر، ما يمكنها في تحسين مستوى البصر.

عصير جزر

معروف أن الجزر غني بالبيتا كاروتين وفيتامينات( E وC وA)، التي تعمل على تحسين البصر، كما أن الجزر يحتوي على بيتا كاروتين و«فيتامين ب 12» المفيدين للعينين، وبذلك يمكن التخلص من النظارات بتناول عصير الجزر.

عصير الكزبرة

يمكن أيضًا وضع قطرات من عصير الكزبرة في العينين مع إبقائهما مغلقتين لمدة 10 دقائق، ويساعد ذلك في تحسين البصر والتخلص من النظارات الطبية، ويمكن أيضًا تناول عصير الكزبرة المقوي للعينين.

توت جوجي

التوت الجوجي، من أنواع التوت التي تزرع في الصين، ويحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مشاكل العين، وهي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة التي تساعد على التخلص من النظارات، ويمكن استهلاك توت غوجي في أشكال مختلفة مثل الخام والعصير والعصائر.

الخضروات الورقية

تساعد الخضروات الورقية الخضراء منها الفاصوليا والسبانخ والبروكلي وبراعم بروكسل في تحسين الرؤية، ويعد سلق الخضار من أفضل الطرق لتناولها.

اليوجا

من العلاجات المنزلية التي يمكن اتباعها أيضًا هي ممارسة تمارين اليوجا، إذ أن القيام بتجربة الوقوف على الرأس بدعم من الحائط، لمدة 10 دقائق تقريبًا كل صباح، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي.

تجنب التدخين

ينصح الخبراء أيضًا بضرورة الابتعاد عن التدخين سلبيًا كان أم إيجابيًا للتخلص من تلك النظارات أو العدسات اللاصقة وتحسين البصر، ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل مخاطر العديد من مشاكل العين.

تمارين العين

تميل عضلات العين إلى الضعف بسبب الإجهاد الشديد الناتج عن أنشطة مثل القراءة تحت الضوء الخفيف أو مشاهدة التلفزيون، فتعمل بعض التمارين الرياضية مثل التدوير الخفيف واللطيف إلى إراحة العينين والتخلص من النظارات الطبية.