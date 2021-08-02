لمرضى السكري.. اعرف التوقيتات المناسبة لتناول الطعام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلعب النظام الغذائي، دورا كبيرا في ضبط معدلات مستوى السكر من النوع 2 في الجسم، إذ أن ارتفاعه يهدد الجسم، وغالبًا ما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي وتوقيات الأكل وهو ما يؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم.

ومرض السكر من النوع 2 هو نتاج ضعف إنتاج الأنسولين، الذي ينظم كمية السكر في الدم في الجسم، وفي حالة كنت مصاب بداء السكر، فهذا ما يضعف الوظيفة مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويتسبب ذلك في عدد من المشاكل التي تشكل الأعراض الأولى لمرض السكري من النوع 2، بحسب ما ذكرته «سبوتنيك».

وبالتحكم في توقيتات النظام الغذائي يمكنك التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقًا للطبيب المختص سارة بروير بالتعاون مع خبراء مرض السكري في CuraLife، إذ قالت إنه يجب أن تهدف إلى تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، لذا حاول الالتزام بأوقات وجباتك المعتادة عند تناول الطعام بالخارج.

وأضافت: «ربما يكون تناول القليل من الطعام أثناء النهار أفضل من تناول ثلاث وجبات كبيرة، لكن اتبع دائمًا نصيحة طبيبك بناءً على الدواء الذي تتناوله».

وأكدت الطبيبة المختصة أنه عندما تكون مصابا بداء السكري من النوع 2، فمن المهم تجنب الفجوات الطويلة بين الأكل من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وتابعت أنه قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تناول الطعام كل ثلاث إلى أربع ساعات، ويجب ألا يمضي معظم مرضى السكري أكثر من خمس أو ست ساعات بين الأكل.

وفي النهاية اختتمت «بروير» حديثها أنه من الأفضل تجنب الوجبات الكبيرة وتظهر الأبحاث أنه كلما ارتفعت مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبة، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن المهم أيضًا التحقق من محتوى السكر في الوجبات التي تتناولها.