إطلالات منوّعة باللون البيج الفاتح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - تعتبر الألوان أحد العناصر المهمة في مكوّنات الذوق العام، ونستطيع من خلالها أن نعبّر عن المشاعر والأحاسيس المختلفة، ومن المعروف أن تناسقها مع بعضها البعض يعطي انطباعاً رائعاً وراحة نفسية، ومن الألوان الرائعة التي تعطي طلّة جميلة وإحساساً بالهدوء والرقي هو اللون البيج.

البرتا فيريتي Alberta Ferretti

كلمة بيج مأخوذة من اللغة الفرنسية، ومعناها لون الصوف الطبيعي، وهو يعرف بأنه لون بني فاتح له درجات متفاوتة والعديد من الأسماء وأهمها اللون الرملي، واللون البيج من الألوان المحايدة، والتي تعبّرعن الهدوء والكلاسيكية والذوق الرفيع.

إطلالات ولا أحلى من البيج

من المعروف أن اللون البيج من الألوان الحيادية التي تتماشى مع العديد من الألوان، له درجات متعدّدة ومختلفة، وعلى الشخص أن يقوم باختيار الدرجة التي تتناسب معه وتتفق مع ذوقه وتنسجم مع باقي الألوان الأخرى.

عندما تمتلك السيدة قطع ملابس بهذا اللون، فإن ذلك يدلّ على أنها تمتلك ذوقاً رفيعاً في اختيار ملابسها، ومن المعروف أن الملابس بالبيج تتوافق مع العديد من الألوان الأخرى؛ لكي تعطيها طلّة رائعة ومظهراً جيداً، ولذلك هي من أفضل الخيارات في ألوان الملابس.

ينصح خبراء الموضة بأنه عند ذهاب السيدة إلى مقابلة عمل رسمية، فعليها ارتداء بدلة من اللون البيج، فإن ذلك سوف يعطيها ثقة بالنفس أكثر وشعوراً بالطمأنينة، ومن المعروف أن كثيراً من السيدات لا يفضّلن ارتداء الملابس باللون البيج، ظناً منهن أنه يظهر عيوب أجسامهن، ولكن ذلك اعتقاد غير صحيح، لأنه لو قمن باختيار الدرجة المناسبة من البيج، فإن ذلك يضمن لهن مظهراً رائعاً ومتناسقاً وجذاباً.

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الكسندر ماكوين Alexander Mcqueen



هناك العديد من الألوان التي تناسب هذا اللون في الملابس، ومن أهمها اللون الكحلي، والذي يتناسق جداً مع اللون البيج ويعطي طلّة رائعة ومتميّزة، وكذلك اللون الأزرق الفاتح، وذلك اللون مع البيج في الملابس يضمن للسيدة الحصول على مظهر مثالي وأنيق.

ومن الألوان الرائعة في الملابس التي تتفق مع البيج ويساعد على الظهور بمظهر رائع اللون البرتقالي، وكذلك اللون الأرجواني واللون الأسود.

بوم اند بفردغارتن Baum Und Pferdgarten

إطلالة موحّدة من البيج

تجد بعض السيدات صعوبة في العثور على مجموعة كاملة من اللون البيج؛ لوضعها معاً مع الأبيض الكريمي، ولكن إن كان خيارها هو الأبيض الساطع والصريح، فننصحها بأن تزيد البيج في إطلالتها، لذلك يمكن أن يكون القميص عنصراً أساسياً في الإطلالة أحادية اللون. وهناك العديد من الدرجات التي يمكنها الاختيار من بينها، اعتماداً على ملابسك، منها الإطلالات الجميلة التي تجمع بين التنانير أو البنطلونات البيج، مع بلوزة أو توب أبيض أو قميص بيج.

اي بيل A Bell

الجدير بالذكر أن اللون الأبيض والبيج يمكن تنسيقهما معاً ببراعة، وهذا الأمر سيمنحها مظهراً أحادي اللون، خاصة إذا كان بسيطاً وأنيقاً.

أغنيس Agnes



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