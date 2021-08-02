جمال الشاعر: الستات والرجالة مضحوك عليهم بمصطلحات مجتمعية غير مقنعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الإعلامي جمال الشاعر إن على الرجل ألا يغتر لأن السيدات قادرات على كشف الحقيقة، مؤكدا أنه على الرجال والسيدات المغفرة؛ لتجاوز كل الأزمات التي تواجههم على أرض الواقع.

وسرد الشاعر قصة مهاجر ماليزي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قُتل ابنه هناك أثناء عمله ثم ماتت أمه حزنا عليه، لافتا إلى أن والد الشاب حماه التدين بمسامحة الأسرة التي تسببت في قتل ابنه، مطالبا الأسرة بأن تتبع منهجا جيدا لتكن نافعة للمجتمع.

وأضاف «الشاعر» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc» الأحد، وتقدمه الإعلامية سهير جودة والإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية منى عبد الغني، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 صالحت العائلة المصرية حيث رجع الدور الأكبر في الأسرة مرة أخرى بعد أن أخذه العمل من أسرته.

وأوضح الإعلامي جمال الشاعر، أن الرجولة تسامح لذا يجب على الرجل التسامح مع المرأة وحل الأزمات وأن يكون محتوى المشكلات في الأماكن، متابعا: «في حاجة اسمها التعزير وهو التسامح المشروط بس هو كمان له عقوبات عشان المشكلة متكررش والطرف اللي بيعملها يحس إنه سهل يكررها تاني، والستات والرجالة مضحوك عليهم بمصطلحات مجتمعية كبيرة غير مقنعة».

فيما قال الكاتب الصحفي خالد الأسود، إن المجتمع يتقبل الرجل صاحب العلاقات المتعقدة ولكن لا يقبل السيدة متعددة العلاقات وهذا أمر يختلف من مجتمع إلى مجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الخيانة أمر غير مقبول سواء من جانب الرجال أو السيدات.

من جانبه، قال إنفلوسر يدعى «محمود» إن فكرة السيدات واحدة على مختلف المستويات الاجتماعية، حيث تلعب الأمهات دورا جيدا في بذل السيدة قيمة التسامح من أجل أن تستمر الحياة الزوجية، ولكنه يرفض العنف اللفظي أو البدني من الرجل، مشيرا إلى أن المرأة تسامح الرجل أحيانا على خيانته ولكن الرجل لن يسامحها وهذا يعود إلى أن السيدة أحيانا تحب الرجل بشدة مما يجعلها تغفر له دائما.