الامارات | «استراحة السحب» استقبلت 50 ألف زائر خلال عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «استراحة السحب» استقبلت 50 ألف زائر خلال عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت «استراحة السحب»، المشروع السياحي الأحدث في مدينة خورفكان، أكثر من 50 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى.

وأعلن مدير دائرة التخطيط والمساحة - فرع خورفكان، المهندس أيمن راشد النقبي، أن اختيار صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لموقع الاستراحة على إحدى القمم الجبلية في مدينة خورفكان، جاء نظراً إلى الإطلالة البانورامية الساحرة من هذه القمة على المدينة من ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، مشيراً إلى أن الاستراحة تتكون من مبنى دائري قطره 30 متراً وطابقين بمساحة إجمالية 2788 متراً مربعاً، في حين تبلغ مساحة الدور الأول 497 متراً مربعاً، ويشتمل على مطعم ومقهى يتسع لعدد 88 شخصاً في القاعة الداخلية و48 في الشرفة الخارجية، فيما يحتوي القبو على قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ62 شخصاً.

وأوضح النقبي أن المسارات الجبلية، خصوصاً في هذه المنطقة، لها أهمية كبرى وتجذب الكثير من محبي رياضة تسلق الجبال، لذا جاءت فكرة ربط الاستراحة بمسارين جبليين يؤديان إلى استراحة السحب. من جانبه، أشار رئيس قسم المشاريع في دائرة التخطيط والمساحة، المهندس ماجد خالد الحمادي، إلى المساحات الخضراء الخاصة بالاستراحة، لافتاً إلى أنه تمت زراعة المنطقة المحيطة بها بعدد 7000 شتلة من شجرة الجهنمية و500 شتلة من شجرة البنسيتم و1000 شتلة من شجرة الشوع و200 شتلة من شجرة الكنا.

وأوضح أن الطريق الصاعد للاستراحة يبلغ طوله 6.5 كيلومترات، ويشتمل على حارتين للصعود والنزول، وتراوح درجات الميول بالطريق ما بين 3% و9.7% وهو مجهز لاستخدام الحافلات، وتمت إضاءة الطريق بعدد 738 عموداً للطريق و48 عموداً للمواقف.

• إطلالة بانورامية ساحرة على المدينة من ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news