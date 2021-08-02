الامارات | جاكرتا: إصابة نمرين مهدّدين بالانقراض بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا: إصابة نمرين مهدّدين بالانقراض بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون في جاكرتا، أمس، إن الفحوص أكدت إصابة نمرين، من نوع الببر السومطري المهدد بشدة بالانقراض، بحديقة حيوان في جاكرتا بفيروس «كورونا»، لكن من المتوقع أن يتعافيا.

وقالت رئيسة وكالة الحدائق والغابات الحضرية في جاكرتا، سوزي مارسيتاواتي، إن الببرين (تينو - تسعة أعوام) و(هاري - 12 عاماً)، يتلقيان العلاج ويخضعان للمراقبة الدقيقة، من جانب الأطباء البيطريين في حديقة حيوان راجونان. وبدأت الأعراض تظهر على (تينو)، بما في ذلك العطس وصعوبة التنفس وانخفاض الشهية، في التاسع من يوليو، وبعد ذلك بيومين بدأ (هاري) يعاني المشكلات نفسها، وقالت مارسيتاواتي إن العينات المأخوذة من الببرين، في 14 يوليو، أثبتت إصابتهما بفيروس «كورونا».

ويُعتقد أن الببرين النادرين هما أول حالة إصابة معروفة لحيوانات في إندونيسيا بالفيروس.

وقالت مارسيتاواتي: «لقد تلقى الببران الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية والفيتامينات، منذ أن بدأت الأعراض تظهر عليهما، وبعد 12 يوماً من العلاج بدأت حالتهما تتحسن، ومن المتوقع أن يتعافيا».

يشار إلى أن ببر سومطرة هو سلالة الببر الوحيدة المتبقية في إندونيسيا، ولم يبقَ من النوع سوى قرابة 600 نمر فقط.

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