رمضان عبد المعز: «المرأة نشيلها على رأسنا.. هيبقى المجتمع سوي ومعندوش كلاكيع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ناشد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بحسن معاملة المرأة، موضحًا أن آخر وصية للنبي قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى كانت أن أوصانا بالنساء، وقال إنهن عوان عندنا: «المرأة نشيلها على رأسنا، وقال القرآن عنها ينشأ في الحلية، أي أنها تكبر في الفيونكة والضفيرة والأسورة والخاتم والسلسلة والشياكة والأناقة والجمال والمكياج».

أحسنوا إلى المرأة عشان يبقى المجتمع سوي ومعندوش كلاكيع ولا عقد

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن المرأة مستودع الحنان، وبالتالي يجب أن تربى عليه، وأن تحصل عليه في بيتها، حتى يكون المجتمع سويا وجميلا «معندهوش كلاكيع ولا عقد».

الأمهات كريمات وفضليات

وتابع الداعية الإسلامي أن من نعم الله على عباده أن رزقهم بأمهات كريمات فضليات جميلات عفيفات «في منتهى الرقة واللطف»: «عندما تغضب أنت على الأكل تحنو عليك وتطيب بخاطرك وتعلمنا كيف نتوضأ ونصلي».

وتابع أن المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله لأنها الأم والزوجة والأخت ونبع الحنان ورمز الأمان وبالتالي يجب أن نحافظ عليها، كما أعرب عن تعجبه من حوادث القتل الأخيرة: «لا أحب استعراض الأخبار السيئة.. لكن إيه اللي يوصل المرأة تمسك سكينة؟! تبقى مصيبة سوداء، لو قرأتوا عن الأخبار في المجتمع.. إيه اللي وصل المرأة لكدة؟!».

وأكد، أن التطورات الأخيرة خطيرة، فيجب أن نستوصي بالنساء خيرا، مفسرًا: «والأساس عندنا هو اتقِ الله في الضعيف والمرأة».