الثقافي البريطاني: «حرم جامعي آمن» يواجه العنف ضد المرأة منذ 3 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت يسر جادو، رئيس قسم برامج المجتمع في المجلس الثقافي البريطاني، إن البرنامج التدريبي الذي جرى إطلاقه لمناهضة العنف ضد المرأة تحت اسم «حرم جامعي آمن للجميع»، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة القاهرة، أكمل الـ3 سنوات «ووحدة مناهضة العنف بجامعة القاهرة أول وحدة أنشئت في مصر لمناهضة العنف حتى قبل بدء إطلاق المشروع».

وأضافت «جادو»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت عبر فضائية «DMC»، أن جامعة القاهرة تهتم بمواجهة العنف ضد المرأة داخل الحرم الجامعي، لافتةً إلى أنه قبل إطلاق المشروع لم تكن فكرة مواجهة العنف ضد المرأة منتشرة في مصر كالآن، «جامعة القاهرة أثبتت سبقها في هذا الموضوع».

وأوضحت أنه في عام 2017 جرى التعاون مع جامعة القاهرة في أنشطة لها علاقة بمواجهة العنف ضد المرأة، ومنذ تلك الفترة بدأ التعاون بين الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني، «من هنا جت فكرة التعاون وتبادل الخبرات الدولية والمحلية مع الوحدة، ومعًا عملنا مع الوحدة على إنشاء فكرة مشروع واتقدمنا بالفكرة للاتحاد الأوروبي اللي حاليا بيدعم المشروع لمدة 4 سنوات».

وأكدت أن هدف المشروع يقوم على محورين أساسيين، الأول تبادل الخبرات بين جامعة القاهرة والجامعات البريطانية لمعرفة كيفية مجابهة العنف ضد المرأة، وبناء الاستراتيجية الخاصة بالوحدة وإدارة الحالات التي تتعرض للعنف لحين الوصول لصورة أكثر فاعلية لمجابهة العنف ضد المرأة.

وتابعت: «جامعة القاهرة أعادت استراتيجية للتعامل مع حالات العنف، وعملت على إدارة حالات جديدة، وكمان بتقدم دور توعوي كبير في كل الجامعة، وبيشمل الطلبة والطالبات والعاملين فيالجامعة سواء الإداريين أو أساتذة الجامعة والإداريين، وفيها يتم زيادة الوعي عبر التدريبات المختلفة لأنواع العنف وكيفية التصدي لها».