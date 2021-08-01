هنا إبراهيم يسري لـ دلال عبد العزيز عبر «الوطن»: «ده ابتلاء وهترجعي لحضن دنيا وإيمي» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عمرو المصري، نعمة عطا المراكيبي»، اسمان حينما نتذكرهما يخطر على بالنا الفنان إبراهيم يسري والفنانة دلال عبد العزيز، اللذين قاما بأداء تلك الشخصيات ضمن مسلسل «حديث الصباح والمساء»، الذي عُرض قبل 20 عامًا، وعاش حكاياتهما الأطفال والشباب وكبار السن، ولا يزال من أهم كلاسيكيات الدراما ويعشق مشاهدته الجميع.

«إعمل اللي يفرحك يا ولا، واللي بيحبك هو اللي هيفرحلك بلا خوتة دماغ»، كانت تلك الجملة من أكثر الكلمات التي لا يزال يتذكرها متابعو العمل الدرامي، ضمن المشهد الذي جمع بين الثنائي دلال عبد العزيز وإبراهيم يسري، ويردد البعض فيما بينهما تعبيرًا عن حالتهما العاطفية واقتراب وابتعاد ذويهما عنهما.

لم يكن ذلك العمل الوحيد الذي جمع بين«دلال ويسري»، إذ تشاركا في العديد من الأعمال، ما جعل الارتباط بينهما يفوق الاستديوهات والبلاتوهات، حتى وصل حد الصداقة المقربة.

«هنا» ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وجهت رسالة دعم ومحبة عبر«الوطن»، للفنانة القديرة دلال عبد العزيز، في رحلة مرضها التي دخلت بها قبل 3 أشهر مع رفيق دربها الفنان سمير غانم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا تزال الفنانة حتى يومنا هذا تصارع المرض، إذ تعاني من مضاعفات فيروس كورونا التي أدت لتليف الرئتين، ما يستوجب بقاءها على أجهزة الأكسجين حتى تستطيع التنفس.

هنا يسري تروي كواليس علاقتها بالفنانة دلال عبد العزيز

«دلال عبد العزيز من أكتر الناس اللي بحبها في الدنيا هي وعيلتها، في عشرة وصداقة قديمة جدًا بيننا»، كانت تلك العبارة التي بدأت بها هنا إبراهيم يسري، مقطع الفيديو التي صورته من داخل منزلها، واختصت «الوطن» لتوجه من خلاله رسائل دعم للفنانة دلال عبد العزيز في محنة مرضها، متحدثةُ عن كواليس علاقتها بها على المستوى الشخصي.

العديد من المواقف الإنسانية روتها «هنا»، عن علاقتها بالفنانة دلال عبد العزيز، قائلةً: «طنط دلال اشتغلت مع والدي في حديث الصباح والمساء وفي حاجات كتير جدًا، وحتى دنيا وإيمي، وكان في مرة دنيا كانت طالعة بنت بابا في مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام، وروحت اللوكيشن مخصوص علشانها».

ابتلاء صعب وهيعدي

وتابعت ابنة الفنان الراحل، خلال حديثها لـ«الوطن»، موجهةً رسالة للفنان دلال عبد العزيز وأسرتها: «العيلة دي بموت فيها وفي عشرة وصداقة بينا أوي، يارب ان شاء الله تقومي وهترجعي لحضن إيمي ودنيا من تاني، هو ابتلاء صعب وهيعدي وهتبصوا على الفترة دي وهتقولوا الحمد لله إنها عدت، وربنا يشفي دلال عبد العزيز كلنا من قلبنا بندعي وهتقوميلنا من تاني وتنوري الشاشة وربنا معاكم، الدنيا والعالم كله معاكم».