لمواجهة العنوسة.. سيدات يدشن أول جروب لزواج الأطباء والمهندسين «صالونات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من وجود فكرة «الخاطبة» في مصر منذ سنوات طوال، فإن الطريقة نفسها ما زالت مفضلة لدى بعض الناس، لذا قررت مجموعة من السيدات تأسيس أول جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لإتمام الزواج بين الأطباء والمهندسين، والفكرة قائمة على مجموعة من الاشتراطات تتعلق بممارسة الشريك المحتمل لنفس المهنة.

كون أن فكرة «الخاطبة» قديمة وعفى عليها الزمن هذا لا يعني بالضرورة أنها انتهت تمامًا فهناك الكثير سواء ذكورا أو إناثا أصبحوا في حاجة إلى مدخل آخر للزواج، بحسب «مي صلاح» مسؤولة المجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تقول مي خلال حديثها لـ «هن» إنها اتفقت مع مجموعة أخرى من السيدات على تأسيس جروب بموقع فيس بوك بوك بعنوان «زواج الأطباء والمهندسين والمؤهلات العليا»، نظرًا لحالة العنوسة المنتشرة بين الشباب والغياب الملحوظ للعلاقات الزوجية القائمة على التفاهم الحب والإعجاب فلماذا نرفض زواج الصالونات؟

أعلنت مؤسسة الجروب عن شروط خاصة بحملة المؤهلات العليا والحاصلين على مؤهلات الطب والهندسة لمن يريدون أن يكونوا شركاء حياتهم المحتلمين من حملة المؤهل ذاته، فمنهم على سبيل المثال طبيب يسعى إلى الزواج من طبيبة أو العكس وفي النهاية نوفق بينهما على طريقة الصالونات وهي طريقة ناجحة وليس بالضرورة أن يتم الزواج على الحب والإعجاب فأغلب العاملين بالطب يريدون الزواج من قرنائهم في المهنة، وكذلك المهندسون يتزوجون من نفس مهنتهم وتكون حياتهم سعيدة.

وتضيف مي أن الجروب حديث حتى الآن ولم نوفق بين اثنين لكن بالتأكيد سيساهم الجروب في إتمام الزواج وهناك شروط خاصة بالمجموعة التي أسسناها منذ فترة للحصول على الزواج وتتضمن الجنسية، المدينة، مكان الإقامة الحالية، مكان شقة الزوجية تمليك كانت أو إيجار، العمر،المؤهل، الطول، الحالة الاجتماعية، عدد الأطفال وأعمارهم إن كان المتقدم سبق له الزواج.