بطريقتين بسيطتين.. كيف يمكنك فحص ضغط الدم في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتم قياس القوة التي يضخ بها قلبك الدم حول جسمك عن طريق ضغط الدم، إنها إحدى العلامات الحيوية الأربع الرئيسية للجسم وتحدد مدى جودة عمل الجسم، إذن، ماذا يعني إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم؟.

هذا يعني أن هناك شيئًا خاطئًا في صحتك، من المهم الحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم حتى تتمكن من تحديد صحة جسمك، وفقا لموقع timesofindia.

من يجب أن يفحص ضغط الدم؟

يجب على الجميع استشارة الطبيب قبل البدء في قياس ضغط الدم بشكل منتظم، هؤلاء الأشخاص يجب عليهم فحص ضغط الدم لديهم:

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه وأمراض القلب.

الأشخاص الذين قاموا مؤخرًا بتبديل دواء معين.

الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو الشعور بالدوار.

مرضى السكري.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع أو المنخفض.

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما فحص ضغط الدم في المنزل، يمكنك إما استخدام جهاز ضغط الدم الآلي أو يمكنك فحص ضغط الدم يدويًا.

دعونا نناقش الطريقتين ونكتشف أيهما أفضل بالنسبة لك.

جهاز ضغط الدم الآلي

هذه هي أسهل طريقة لقياس ضغط الدم، تتضمن آلة ضغط الدم الأوتوماتيكية كلاً من المقياس والكفة وتأتي أيضًا مع مؤشر خطأ، تنتفخ الكفة من تلقاء نفسها ولا تتطلب سماعة طبية، بعد قياس ضغط الدم، يتم عرضه على الشاشة.

من المهم ملاحظة أن الحزام بالحجم المناسب لأنه في حالة ضيقه أو ارتخائه بشدة، لن يكون ضغط الدم دقيقًا، إنه خيار جيد لفحص ضغط الدم بدون متاعب وهو مثالي للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو لا يرغبون في بذل الكثير من الجهد لقراءة ضغط الدم لديهم.

على الرغم من أن الآلة الأوتوماتيكية تعد خيارًا رائعًا، إلا أن هناك بعض العيوب مثل:

يمكن أن تؤثر حركات الجسم على الدقة.

بعض الآلات تعمل فقط على الذراع اليسرى.

بعضها يعمل بالبطاريات.

إنها باهظة الثمن بعض الشيء.

فحص ضغط الدم اليدوي

للحصول على قراءة يدوية لضغط الدم، ستحتاج إلى ما يلي:

كفة ضغط الدم مع بالون قابل للضغط

مراقب لاسائلي (جهاز يقيس ضغط الدم يدويًا)

سماعة الطبيب

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتحديد ضغط الدم يدويًا:

تأكد من استرخائك قبل قياس ضغط الدم.

من المهم معرفة ضغط الدم الطبيعي قبل بدء العملية، إذا لم تكن على دراية بمتوسط ضغط الدم لديك، فعليك استشارة الطبيب، ثم ضع ذراعك على سطح مستوٍ، مثل طاولة، مع توجيه راحة يدك لأعلى، لنفخ الحزام، ستضعه على العضلة ذات الرأسين وتضغط على البالون، انفخ الكفة بمقدار 20-30 ملم زئبق أعلى من ضغط الدم الطبيعي باستخدام الأرقام الموجودة على جهاز المراقبة اللاسائلي.

ضع السماعة الطبية بحيث يكون الجانب المسطح لأسفل داخل تجعد الكوع، باتجاه الجزء الداخلي من ذراعك، حيث يوجد الشريان الرئيسي لذراعك، بمجرد نفخ الحزام.

انتبه إلى قياس النبضة الأولى، قم بتدوين القراءة على المقياس بمجرد سماعها، هذا هو ضغط دمك الانقباضي.

ستسمع الدم ينبض، لذا انتبه وافرغ البالون ببطء حتى يتوقف الإيقاع، قم بتدوين الوقت الذي يتوقف فيه الإيقاع، هذا هو ضغط الدم الانبساطي.

لاحظ الرقمين وهذا هو ضغط دمك، لقياس ضغط الدم يدويًا، ستحتاج إلى المساعدة والممارسة، هذا الخيار هو الأفضل للأشخاص الذين لديهم خلفية طبية ويعرفون كيفية استخدام جهاز ضغط الدم اليدوي.

عيوب فحص ضغط الدم يدويًا هي:

إنه جهاز معقد يمكن أن يكون أقل دقة من جهاز ضغط الدم الأوتوماتيكي.

سيحتاج المستخدمون الجدد إلى المساعدة في هذه العملية.

يستغرق وقتا طويلا ويصعب فهمه.