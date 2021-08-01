انتبه.. 7 أخطاء في الملابس الصيفية يستمر الرجال في ارتكابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

فصل الصيف هو وقت رائع لدى البعض لتجربة مجموعات الموضة الجديدة، لكن في بعض الأحيان، يفقد الرجال التفاصيل الصغيرة، ما يفسد مظهرهم الخارجي، مثل: طول السروال الخاص بك، وأناقة القميص، وحتى جواربك، تبدو كلها عناصر صغيرة ولكنها تكتسب أهمية كبيرة للحصول على إطلالة مثالية.

لذا نذكر لكم 7 أخطاء في الملابس يرتكبها الرجال في فصل الصيف، وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- اختيار القمصان ذات الأكمام القصيرة:

عندما يتعلق الأمر باختيار تي شيرت، يركز بعض الرجال فقط على كيفية ملاءمته وينسون تمامًا الانتباه إلى الأكمام.

وفي معظم الحالات، يجب أن تغطي الأكمام حوالي نصف الجزء العلوي من الذراع بحيث يكون للجسم النسب الصحيحة، لكن من الضروري الانتباه إلى نوع الجسم أيضًا، على سبيل المثال، إذا كان الرجل طويل القامة، فقد تبدو الأكمام الأطول أفضل.

- كثرة ارتداء الجينز:

في حين أن الجينز مريح للغاية ويبدو رائعًا مع كل شيء تقريبًا، إلا أنه ليس أكثر عناصر الملابس عملية في الصيف، لأن الدنيم ليس خامة جيدة التهوية، ومن المحتمل أن تشعر بالحرارة والتعرق بداخله، لذلك عليك اختيار الأقمشة الخفيفة، مثل الكتان.

- تجنب الألوان الزاهية:

الصيف هو الوقت المثالي لتجربة ألوان مختلفة، خاصة إذا كنت لا تفعل ذلك عادةً. إذا كنت جديدًا على هذا النوع من الأناقة، فابدأ بدمج قطعة ملابس زاهية ذات لون واحد في مظهرك لترى ما تشعر به، يمكنك أيضًا تجربة أنماط مختلفة مثل الأزهار أو المطبوعة الحيوانية لتجديد مظهرك.

- اختيار ملابس ضيقة للغاية:

من المحتمل أن تجعلك الملابس الضيقة تتعرق أكثر وتقيد حركتك، وفي الصيف، من الأفضل منح بشرتك بعض المساحة للتنفس، واختيار ملابس أكثر ملاءمة، وهذا لا يعني أنه يجب عليك ارتداء ملابس فضفاضة، بل عليك اختيار الملابس التي تساعد على إبراز ملامحك القوية، مثل أسفل الذراعين والكتفين، دون التسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

- اختيار السراويل ذات الطول الخاطئ:

يشير خبراء الموضة أن تغطية ركبتيك بالسراويل القصيرة هي موضة قديمة، فإذا كنت تريد أن تبدو جذابًا وأنيقًا، فلا تخف من إظهار ساقيك، فمن الناحية المثالية، يجب أن يرتفع السراويل القصيرة بمقدار 3 إلى 4 سنتيمترات فوق الركبة.

- ارتداء الجوارب الطويلة والسراويل القصيرة:

بالرغم أن استعراض الجوارب ذات الألوان الزاهية والمنقوشة صار من صيحات الموضة مؤخراً، إلا أنه عندما تقرر ارتداء سراويل قصيرة، فمن الأفضل اختيار الجوارب التي تصل إلى حد الكاحل أو اختيار جوارب لا تظهر من الحذاء أو منخفضة الطول، والسبب من وراء هذا، أنه يجب عليك أن تحرص على إظهار رجليك، دون السماح للجوارب بالعبث بنسب الجسم.

- عدم الاهتمام الكافي للأحذية:

قد تكون اختيارات الرجال مبالغاً فيها عادة، فتجدهم إما يختارون الأحذية الكاشفة للغاية، كالنعال الصيفية أو ارتداء أحذية جلدية أو رياضية تعمل على تضييق الحركة، لجعل قدميك أكثر راحة، عليك اختيار حذاء خفيف بتهوية مناسبة، مصنوع من القماش والجلد المدبوغ.