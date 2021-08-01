كلاكيت تاني مرة.. سمية الخشاب في جلسة تصوير بالروب الأحمر.. إيه الحكاية؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، مرتدية خلالها «روب» باللون الأحمر، لتتشابه في جلسة تصوير سابقة خضعت لها.

وأطلت «سمية» وهي مرتدية «الروب الأحمر» ووضعت «مكياج» صاخبًا، وعلقت على جلسة التصوير: «أعظم رصيد للمرأة هو جمالها»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: «هو أنتي شارية الروب بألوانه، إيه حكاية الروب معاكي، جميلة أوي، عسل بزيادة، بتعملي إعلان للروب ولا إيه».

هجوم على سمية الخشاب بسبب جلسة تصوير الروب

وكانت الفنانة سمية الخشاب خضعت قبل أيام لجلسة تصوير جريئة، داخل أحد الفنادق بمدينة دبي، ظهرت «سمية»، وهي مرتدية روب أبيض به نقوش باللون الذهبي، وتجلس فوق سرير ضخم، مع تسريحة شعر انسيابية، وماكياج لافت.

سرعان ما وجهها بعض المتابعين لسمية الخشاب، عقب نشرها صور جلسة تصويرها الأخيرة، واصفين إياها بالجريئة في اختيار ملابسها وصورها.

انتقادات لـ سمية الخشاب بسبب فيديو رقص

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تواجه خلالها الفنانة الانتقادات اللاذعة، إذ هاجمها العديد من متابعيها، منذ أسابيع قليلة، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عقب نشرها مقطع فيديو لرقصتها الشهيرة بفيلم «حين ميسرة»، وأرفقت عليه تعليقا، قالت فيه: «أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة».

وسرعان ما لاقى مقطع الفيديو تفاعل الآلاف من المتابعين، الذين شن بعضهم هجوما عليها، وجاء من بين التعليقات: «لا يا فنانة هتاخدي منها وأنتِ ماشية، أعمالك»، «لا هياخد منها حاجة هياخد عمله وحسابه لما يموت»، «ربنا يهديكي يا فنانة».

وردت «سمية» على الانتقادات التي وُجهت لها من قبل بعض متابعيها، في تغريدتين مختلفتين، فقالت خلالهما: «دعوا الخلق للخالق»، ثم دونت: «محدش هيتحاسب مكان حد».