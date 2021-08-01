لايف ستايل

الكوميديان لما يحب.. محمد ثروت وزوجته في فوتوسيشن ما قبل الولادة: مش مصدق نفسي وأنا جان «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

محمد ثروت وزوجته

خضع الفنان الكوميدي محمد ثروت لجلسة تصوير رفقة زوجته، وهي في الأشهر الأخيرة لها من الحمل، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد رمضان، وظهرا بشكل مختلف عما يبدو عليه من قبل.

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وعلق الفنان محمد ثروت، عبر حسابه على «إنستجرام» على جلسة التصوير التي ظهر بها رفقة زوجته، «بحبك يا أم دهب مش مصدق نفسي وأنا جان، الكوميديان لما يحب»، وبدت زوجته بشكل أنيق بفستان طويل باللون الموف، وماكياج هاديء تناسب مع إطلالتها فضلًا عن ارتداء تاج على رأسها.

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تعليقات الرواد على السيشن

مئات من التعليقات تلقاها الفنان من متابعيه فضلًا عن آلاف من تسجيلات الإعجاب، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من بينها: «هي مش دي اللي كانت في اللعبة خطيبتك انا كنت بحبكم أووي مع بعض ربنا يسعدكم ويخليكم الكتكوتة الصغننة، قمر أوي، أحلى جان في الدنيا، اللهم بارك، هو ده الحب، ماشاء الله، الف مبروك ربنا يبارك فى حياتكو يارب ربنا يبارك فى دهب وسليم يارب، ايه الحلاوة والطعامة دي، سيشن مبهج».

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محمد ثروت وزوجته يتعرضان للهجوم بسبب صورة

خلال العام الماضي، كان الفنان محمد ثروت وزوجته تعرضا لسيل من الانتقادات والهجوم، بعدما الفنان صورة وأرفق عليها آية قرآنية.

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وعلق الفنان على الصورة قائلًا: «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا، صدق الله العظيم».

لم يقتصر التعليق على ذلك فقط، بل تابع حديثه خلال المنشور، قائلًا: «أنا محمد ثروت، أعلن وأصرح أنه لم يقم أي شخص بتفصيل أو تجهيز أي ملابس لي خلال مهرجان الجونة السينمائي، إلا الستايلست الشخصي لي في كل أعمالي محمد الشافعى، بااستثناء بدلة حفل الختام، قام بتفصيلها وتجهيزها الستايلست نائل حليمة، وأي شخص يدّعي غير ذلك يعتبر كذبًا وإفتراء».

 

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