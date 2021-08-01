انتقمت به زوجة من زوجها.. خطر زيت الخروع على الرجال

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثارت إحدى السيدات جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعدما عرضت الإعلامية مروة عزام، قصتها مع زوجها، وانتقامها منه لأنه أخبرها بالزواج من غيرها، حيث أكدت الزوجة أنها قررت الانتقام منه بوضع زيت الخروع له بطعامه، كي يؤثر على قدرته، ويصعب عليه الزواج مجددًا.

أخبرها بنيته الزواج من أخرى فانتقمت منه بطريقة غير متوقعة: «أكلته زيت خروع» (فيديو)

زيت الخروع يؤثر على قدرة الرجال في العلاقة الزوجية

في هذا الصدد أكد الدكتور، رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن زيت الخروع بالفعل يؤثر على قدرة الرجال في العلاقة الزوجية، قائلًا: «مفيش إثبات علمي، لكن التجارب العلمية أكدت أن استخدامه بكميات بيعمل خمول في الجسم، وبيعيق وصول الدم اللي بيحتاجه الرجل حينها».

وتابع «صلاح» خلال حديثه لـ «هُن»: «لازم نحذر من الإفراط فيه في الأكلات لتجنب آثاره الخطيرة».

فوائد صحية لاستخدام زيت الخروع

إليك 6 فوائد صحية لاستخدام زيت الخروع، وفقًا لموقع «بولد سكاي»:

1- علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي

2- تحديد النسل

3- تخفيف اضطرابات الدورة الشهرية

4- العناية بالبشرة

5- التخلص من الإمساك

6- تحسين الرضاعة الطبيعية

أضرار زيت الخروع

أضرار زيت الخروع المحتملة بحسب موقع very well health الأمريكي الطبي:

المغص.

إسهال.

دوخة.

هلوسة.

إغماء.

غثيان.

ضيق في التنفس وألم في الصدر.

ضيق الحلق.

يعاني بعض الأشخاص من طفح جلدي عند استخدام زيت الخروع على الجلد.

فئات ممنوعة من الإفراط في زيت الخروع

- النساء الحوامل والمرضعات.

- المصابون بانسداد في الأمعاء.

- المصابون بأمراض الأمعاء الالتهابية الحادة.

- المصابون بالتهاب الزائدة الدودية.

- المصابون بآلام في البطن.

- وأصحاب الحساسية من زيت الخروع.