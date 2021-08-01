رسالة دعم من هنا يسري لـ ياسمين عبد العزيز عبر «الوطن»: هترجعي أحسن من الأول «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسائل دعم تصحبها أدعية مستمرة تخرج من قلوب المحبين، تدخل دون استئذان لقلب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي لم يختلف عليها أحد، فهي تتمتع بالفكاهة وخفة الدم فضلًا عن جمالها وأناقتها، إذ يفتقد الجمهور ضحكتها وظهورها على الشاشة، عقب تعرضها لوعكة صحية قبل أسبوعين دخلت على أثرها المستشفى في غيبوبة.

الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد خضعت لعملية جراحية لإزالة تكيسات على المبايض عن طريق الليزر، لتقع تحت خطأ طبي نتج عنه تسمم بالدم، إذ أحدث الطبيب المعالج ثقبًا في معدتها عن طريق الخطأ.

هنا إبراهيم يسري تدعم ياسمين عبد العزيز

كانت من بين الدعوات التي تلقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، من ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، واختصت «الوطن» بفيديو ظهرت خلاله من داخل منزلها، تتحدث خلاله عن «ياسمين» وعن فترة مرضها، وقالت هنا: «ياسمين للأسف مقابلتهاش قبل كدة، بس بحبها جدًا ومن أكبر معجبيها ومحبيها».

«ابتلاء صعب وهترجعي أحسن»، بهذة العبارة واصلت هنا رسالتها للفنانة ياسمين عبد العزيز، في محنة مرضها، مضيفةً: «إن شاء الله هتقومي وهتبقي أحسن وأقوى من الأول وفترة وهتعدي في أقرب وقت، وهترجعي لمحبيكي من تاني وتمتعينا بفنك».

كواليس مرض ياسمين عبد العزيز

في منتصف شهر يوليو الماضي، كان الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، أعلن خبرًا صادمًا ومحزنًا لمتابعي الفنانة، حول خضوعها لعملية جراحية، والذي كشف عنه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، إذ كتب منشور قال خلاله: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

شائعات طالت ياسمين عبد العزيز

وتداول الكثيرون شائعات عن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية، فكان من بينها إزالة ورم من الرحم أدى إلى تدهور حالتها.