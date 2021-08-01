يجب معرفتها.. 10 علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت.. نور جمال

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟ تنجم معظم الأعراض المبكرة عن مستويات أعلى من المعتاد من الجلوكوز، وهو نوع من السكر في الدم.

ويمكن أن تكون العلامات التحذيرية خفيفة لدرجة أنك لا تلاحظها، وهذا ينطبق بشكل خاص على مرض السكري من النوع 2.

بعض الناس لا يكتشفون أنهم مصابون به إلا بعد أن يصابوا بمشاكل صحية كبيرة، نتيجة التلف طويل المدى الذي يسببه المرض، وعادة ما تحدث الأعراض بسرعة في غضون أيام أو بضعة أسابيع، لذا يجب معرفتها، وهي كالتالي وفقا لموقع"mayo clinic".

بعض علامات مرض السكر من النوع الأول:

- الجوع والتعب:

يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للحصول على الطاقة، لكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز.

وإذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها وليس لديك طاقة، هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا وتعبًا أكثر من المعتاد.

- كثرة التبول والعطش:

عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول ما بين أربع إلى سبع مرات في غضون 24 ساعة، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يذهبون أكثر من ذلك بكثير، لماذا؟ عادةً ما يقوم جسمك بإعادة امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر كليتيك، ولكن عندما يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فقد لا تتمكن الكليتان من استعادته مرة أخرى، وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للبول، مما يؤدي إلى تناول السوائل.

النتيجة:

وبسبب التبول الكثير، يمكن أن تشعر بالعطش الشديد، وعندما تشرب أكثر ستتبول أكثر أيضًا.

- جفاف الفم وحكة في الجلد:

نظرًا لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول، تقل الرطوبة الناتجة عن أشياء أخرى، وقد تصاب بجفاف فمك، ويمكن للبشرة الجافة أن تسبب لك الحكة

ورؤية مشوشة، وقد يؤدي تغيير مستويات السوائل في جسمك إلى انتفاخ العدسات في عينيك، ويغيرون الشكل ولا تستطيع التركيز.

أعراض مرض السكري من النوع 2:

تميل هذه إلى الظهور بعد ارتفاع مستوى الجلوكوز لديك لفترة طويلة.

- عدوى الخميرة الجلدية:

يمكن لكل من الرجال والنساء المصابين بداء السكري التعرض لها، وتتغذى الخميرة على الجلوكوز، لذا فإن وجود الكثير حولها يجعلها تزدهر، ويمكن أن تنمو العدوى في أي طيات جلدية دافئة ورطبة، بما في ذلك:

-بين أصابع اليدين والقدمين

-تحت الثديين

-في الأعضاء التناسلية أو حولها

قروح أو جروح بطيئة الشفاء:

بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على تدفقه ويسبب تلف الأعصاب والتهاب في المفاصل مما يجعل من الصعب على جسمك التئام الجروح.