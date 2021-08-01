فساتين كيتي سبنسر ابنة شقيق ديانا تشعل مواقع التواصل قبل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - هي كيتي سبنسر ابنة شارلز سبنسر أي إيرل سبنسر وهو شقيق الليدي ديانا. بدأت مسيرتها المهنية بقوة في العام 2018 كعارضة أزياء عالمية وكسفيرة لدار دولتشي أند غابانا ولمجوهرات بولغاري. شغل شبهها بالليدي ديانا مواقع التواصل وسحرت الرأي العام بإطلالاتها في زفاف قريبيها الأميرين وليام وهاري حفيدي الملكة إليزابيث. مؤخراً عقد ت الحسناء خطوبتها على رجل الاعمال الملياردير مايكل لويس الذي يكبرها بأكثر من ثلاثين عاماً فكيتي بلغت الثلاثين مؤخراً وعريسها في الثانية والستين، وقد سبق له الزواج والإنجاب.

الليدي كيتي سبنسر تتألق بفستان ارتدته شارون ستون مؤخراً خلال مهرجان كانّ-الصورة من حساب الليدي كيتي على انستغرام



جرت مراسم الزفاف السبت الماضي بغياب والدها عن الزفاف وحضور والدتها فكتوريا وتغيب كل من الأمير تشارلز ووليام وهاري ولم ترتدي العروس كما تقتضي التقاليد تاج سبنسر الذي ارتدته الليدي ديانا خلال زفافها الملكي.

زفافها الذي تم في قصر أثري في روما شغل الرأي العام، ولكن الفساتين التي ارتدتها طيلة الأسبوع الذي سبق إتمام المراسم شكّلت الحدث الأبرز، فما الذي ارتدته العارضة الحسناء التي تنتمي الى طبقة النبلاء البريطانيين والتي أثبتت بزفافها أن دماء عمتها تجري في عروقها من حيث تحديها التقاليد الملكية.

أبرز إطلالات العروس كيتي سبنسر في أسبوع زفافها التي صممتها خصيصاً لها دار دولتشي اند غابانا:

1- ارتدت كيتي فستاناً من الكريب الحريري المطبع بأقواس رومانية تجسد الحضارة الأيطالية فالفستان منسدل الأكتاف ويزدان بورود ملونة تذكرنا بالورود الإنكليزية التي تعشقها الليدي كيتي.

الصورة من حساب الليدي كيتي على انستغرام

2- تألقت الليدي الحسناء بفستان من التول الأزرق الباستيل المطرز بورود باللون الفوشيا وازدان بكاب من الموسلين الشفاف. وقد سرحت شعرها وفق شينيون منخفض بسيط. كما تزينت بعقد مرصع بأحجار من الياقوت.

الصورة من حساب الليدي كيتي على انستغرام

3- واستعداداً لحفل عشاء أقامه العروسان قبل الزفاف ارتدت الليدي فستاناً عاجياً بأكمام فكتورية الطراز ويزدان بالغيبور والتطريز الملون. وقد نشرت عبر خاصية انستغرام الأكسسوارات التي أهدتها الدار الإيطالية لسفيرتها ليتم تنسيقها مع الفساتين الملكية.

صورة الفستان من الخلف تعود لحساب المدونة كيارا كاي على انستغرام



تفاصيل الفستان من حساب المدونة كيارا كاي على انستغرام

صورة الأكسسوارات من حساب الليدي كيتي على انستغرام

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4- وظهرت الليدي العروس بفستان يتألف من بلوزة مخملية بلون الزمرد ويزدان بشريط أنثوي عند الخصر ويتسم بتنورة عاجية مطرزة بالزهور الملونة.

الصورة من حساب المدونة كيارا كاي على انستغرام



5- وكانت العروس تنشر صوراً لها من يومياتها في روما فارتدت من تصميم دولتشي أند غابانا فستاناً من السترتش بقصة ميدي ويزدان بتطبيعات برية بنية اللون. ونسقت معه حقيبة سوداء مربعة وانتعلت صندلاً ذهبياً عالياً.

الصورة من حساب الليدي كيتي على انستغرام

6- كما زارت الليدي العروس كاتدرائية سانتا ماريا في روما مرتدية فستاناً منقطاً يذكرنا بطابع الأميرة غريس كيلي لجهة طوله المتوسط وقصته المنفوخة وقماشه المنقط بالأبيض وقد نسقت حقيبة من القش والجلد معاً من الدار نفسها.

الصورة من حساب الليدي كيتي على انستغرام

7- وشاركت الليدي بحفل وداع العزوبية التي أقامتها لها صديقاتها بفستان أبيض ضيق مطبع بالرسوم البحرية من تصميم دار دولتشي اند غابانا وتركت شعرها على سجيته.

الصورة من حساب الليدي كيتي على انستغرام



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