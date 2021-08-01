كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - تتصدر عناوين الصحف الأميرة بياتريس بخياراتها الخاصة بالأزياء وبإطلالاتها الجريئة والمٌلفتة. علاوة على أسلوبها الرائع وإطلالتها الساحرة، تتمتع الأميرة بياتريس بشعر أشقر ميّالٍ للأحمر قليلاً، ودائماً ما تظهر بتسريحات شعر منسدلة على الأكتاف مما يبرز جمال شعرها. فيما يأتي، يستعرض لك، "الخليج 365.نت"، أروع تسريحات شعر الأميرة بياتريس.

أروع تسريحات شعر الأميرة بياتريس

الأميرة بياتريس-الصورة من حساب الأميرة بياتريس على إنستغرام



تسريحات شعر الأميرة بياتريس مع القبعة

الأميرة بياتريس-الصورة من حساب الأميرة بياتريس على إنستغرام

تُعتبر الأناقة والفخامة لإطلالات أميرات البيت الملكي من التقاليد المهمة في أي حدث رسمي، إلا أنَّ إطلالة الأميرة بياتريس دائماً لافتة للغاية، خاصة أنها تتميز بالفخامة والرقي، مع تنسيق مميز لقبعات الشعر المزينة بالريش والورود. لا تترددي بإعتمادها لتمنحي نفسك إطلالة تُشبه الأميرة بياتريس إذا كنتِ ترغبين في لوك مُختلف كلياً، وإطلالة ناعمة جداً.

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تسريحة شعر الأميرة بياتريس بأسلوب الضفيرة الجانبية

الأميرة بياتريس-الصورة من حساب الأميرة بياتريس على إنستغرام

تميّزت الأميرة بياتريس بتسريحة شعر الضفيرة الجانبية، وأكملت اللوك باختيار قبعة ملكية فخمة وأنيقة بفيونكة بارزة، وهي تقليد مهم بالأزياء في إطلالات الأميرات خصوصاً في المناسبات الرسمية. هي من التسريحات الشعر الجميلة والناعمة، وستمنحك مظهراً طبيعياً وحيوياً، فرغم بساطتها إلى أنَّها سوف تضيف الكثير لإطلالتك.



تسريحة شعر الأميرة بياتريس بأسلوب ذيل الحصان المنخفض

الأميرة بياتريس-الصورة من حساب الأميرة بياتريس على إنستغرام

جاءت إطلالة الأميرة بياتريس، أنيقة وبسيطة، بتسريحة شعر بأسلوب الويفي العريض المسحوب الى الخلف، واختارت القبعة الزرقاء المتوسطة الحجم ووضعتها من الجهة الأمامية والجانبية بطريقة تغطي جزءًا من الجبين. لا تترددي في إختيارها، فهي ستمنحك إطلالة أنيقة، ومتجددة تبرزين بها جمالك بشكل جديد ومختلف، ولوك خاطف للأنظار يلائم شخصيتك المفعمة بالأنوثة.

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تسريحات شعر الأميرة بياتريس المنسدلة

الأميرة بياتريس-الصورة من حساب الأميرة بياتريس على إنستغرام

تألقت الأميرة بياتريس بتسريحة الشعر المنسدلة الأحب على قلبها مع أجمل القبعات الشبك الراقية مع الورود النيلية. وتُعد هذه التسريحة العنوان الأبرز لصيحات تسريحات الشعر، التي من شأنها أن تُغيِّر إطلالتك، وتبدّلها نحو الأجمل، وتُبرز جاذبيتك، سواء أكنت تملكين شعراً طويلاً أو متوسط الطول أو قصيراً.



تسريحات شعر الأميرة بياتريس المموجة

الأميرة بياتريس-الصورة من حساب الأميرة بياتريس على إنستغرام

بدت الأميرة بياتريس غير تقليدية في إحدى مناسباتها بستايل مميز ومختلف، مع القليل من الحجم عند الأعلى وباقي الشعر منسدلاً ومموجاً. وتُعتبر هذه التسريحة من أحدث التسريحات الرائجة، لتميزها بالستايل الشبابي الجذَّاب، الذي يُضيف على إطلالتك مزيداً من الجمال والتألق والعفوية، وتتميّز بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي، مانحةً إياك ستايلاً عصرياً ومواكباً للموضة على غرار الأميرة بياتريس.

تسريحة شعر زفاف الأميرة بياتريس

الأميرة بياتريس-الصورة من حساب الأميرة بياتريس على إنستغرام

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة ملكية في حفل زفافك، يمكنك اعتماد هذه التسريحة، التي تألّقت بها الأميرة بياتريس في حفل زفافها وتركت شعرها منسدلاً، على عكس ما يتطلبه البروتوكول الملكي. لم تربط الأميرة بياتريس شعرها على شكل كعكة تحت تاجها السامي، لكنها أبقت شعرها الأحمر منسدلاً، ببساطة وربطته على شكل نصف ذيل حصان. وتُعد هذه التسريحة من أكثر تسريحات العرائس رواجاً، فهي أنيقة جداً وفخمة، وتناسب العروس التي تميل الى الإطلالات الكلاسيكية الخالدة.

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