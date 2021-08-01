5 أسباب تجعلك تفكرين في صبغ شعرك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - يُعتبر صبغ الشعر من أكثر علاجات الشعر شيوعاً بين النساء. حيث تعتمده البعض بهدف الحصول على لوك متجدد، خصوصاً مع توافر الكثير من خيارات صبغات الشعر التي تتناغم مع ألوان البشرة المختلفة. فيما تختاره البعض الآخر لتغطية خصلات الشعر البيضاء والرمادية التي تظهر خصوصاً مع التقدم في السن. لكن، هناك خمس أسباب أخرى تجعلك تفكرين في تلوين شعرك، نرصدها لك في هذا المقال.

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1- إضافة حجم الى شعرك

صبغ الشعر يجعل الشعر يبدو كثيفاً



عندما تعمدين الى صبغ شعرك، ستلاحظين بعدها أن شعرك يبدو أكثر حجماً وكثافة، حيث أن صبغة الشعر تعمل كطبقة إضافية على خصلات شعرك، فتجعلها سميكة وكثيفة. وفي هذه الحالة، من الأفضل اختيار لون شعر شبه دائم، فذلك يعزز من قوة شعرك ويجعله يبدو أكثر صحة.



2- حماية الشعر من العوامل البيئية

صبغ الشعر يشكل طبقة تحمي الشعر

تتعرض خصلات الشعر بشكل يومي، لعوامل بيئية قاسية مختلفة، في مقدمها التلوث والهواء والغبار والأوساخ والحرارة المرتفعة والتغيرات في درجات الحرارة، والتي تترك تأثيراً سلبياً على الشعر على المدى الطويل. لكن صبغة الشعر تشكل طبقة واقية تحمي شعرك الطبيعي من تلك المخاطر البيئية المذكورة.



3- منح المرأة مظهراً أكثر شباباً

صبغ الشعر لمظهر شبابي

يعد تلوين الشعر طريقة سهلة لتحسين مظهرك وتعزيز جمالك ومنحك مظهراً أكثر شباباً. اختاري ألوان الشعر العصرية، مثل الأشقر الرمادي، والعنابي والبني الكراميل... وتلك التي تتناغم مع لون بشرتك. وإذا كنت ترغبين في الحفاظ على لون شعرك الطبيعي، يمكنك الاكتفاء بتلوين بعض خصلات شعرك فقط.



4- إضافة لمعان الى الشعر

صبغة الشعر يمنح الشعر لمعاناً

عندما تقومين بصبغ شعرك، سيبدو على الفور أكثر لمعاناً، إذ إن صبغات الشعر تعكس الضوء على الشعر بطرق مختلفة، فتجعله لامعاً وحيوياً، وذا مظهر جذاب جداً.



5- تعزيز جمال الشعر الكيرلي الطبيعي

صبغ الشعر ينعم الشعر الكيرلي

إذا كان شعرك مجعداً بشكل طبيعي، جربي صبغ شعرك ولو لمرة واحدة. حيث تعمل صبغة الشعر على تنعيم الشعر الكيرلي الطبيعي، والتخلص من الشعر الهايش والخصلات المتطايرة، مما يمنح شعرك مظهراً أكثر أناقة وجمالاً.

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