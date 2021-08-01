عقب مرور شهرين.. ماذا حدث لعروس قائمة «من يؤتمن على العرض»؟.. كان رافض يمضي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الكبيرة خلال الفترة الماضية، كانت بطلتها مريم مخلوف، من المنصورة، ووالدها صالح مخلوف الذي رفض كتابة «قايمة زواج» لابنته وقت عقد قرانها على شاب يدعى محمد المعداوي، منذ شهرين، مؤكدًا أن من يؤتمن على العرض لا يُسأل على المال.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائمة المنقولات الزوجية، التي وثقت رفض ذكر الأشياء التي قام بشرائها لابنته في تلك القائمة، تاركا بها عبارة مؤثرة، «من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا».

العروسة تستعد للزفاف

وتصدرت العروس وعريسها محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب عقد قرانهما بدون قائمة المنقولات الزوجية التي تحفظ حق العروس، وعقب مرور شهرين من تصدر القصة محركات البحث، أكد أحمد مخلوف، شقيق العروس، أنها تستعد لحفل الزفاف داخل إحدى القاعات الكبرى بالمنصورة، وذلك يوم 28 أغسطس الجاري.

غيرنا القاعة والعريس كان رافض الإمضاء على القايمة

وأشار «مخلوف» خلال حديثه لـ «هُن»، أنهم قرروا تغيير مكان الزفاف بسبب التفاعل الكبير الذي حدث مع نشر دعوة الفرح: «العدد زاد، وبقى فيه وسائل إعلام، وقرر صاحب القاعة إنه يعتذر عن تحمل كافة المعازيم، فغيرنا مكانها واخترنا واحدة أكبر تقدر تشيل كل الناس».

أما عن التفاعل الذي حدث مع صورة قائمة المنقولات، أكد شقيق العروس إن الأمر أثر عليهم سلبا، حيث اتهمهم البعض بالبحث عن الشهرة، موضحا أن العريس رفض الإمضاء على قائمة منقولات «من يؤتمن على العرض»: «طلب من والدي يكتب قايمة بأسعار الجهاز زي كل العرايس، لكن صممنا على موقفنا إنه مفيش قايمة».

وأكد أحمد مخلوف إنهم بصدد الاستعداد لإقامة حفل زفاف كبير يشهده الأقارب والجيران.