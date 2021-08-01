«الست المصرية معروفة بـ..».. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومتابعون: الحاسة السادسة والنكد (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الست المصرية معروفة بـ..».. هاشتاج جديد وتريند تصدر موقع التدوينات القصيرة «توتير»، ووصل عدد المشاركات به نحو 10 آلاف تدوينة، وأحدث تفاعلا كبيرا من الرواد، إذ يعرض الشباب المميزات التي تُعرف بها السيدة المصرية في جميع النواحي، فيما تتحدث بعض السيدات عما يقمن به ولا يستطيع الرجال فعله أو التفكير فيه.

تعليق الرواد على الهاشتاج: حاسة سادسة وطيبة واحترام

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاج «الست المصرية معروفة بـ..»، لخلق مساحة جدلية لمناقشة الآراء والتعليقات، والتي كان من بينها: «الحاسة السادسة جواها رادار بتعرف بيه كل حاجة، والسابعة والثامنة.. شكاكين لأبعد حد».

النكد والعناد

فيما تفاعل آخر مع الهاشتاج المتداول، قائلًا: «بالنكد لأنه عرق سائد عندهن ومن الصعب تغيره وعلينا أن نعتاد عليه وتعبيرات وجهة محمود عبدالعزيز تمثل معاناة الرجال المتزوجين منهن».

فيما تغزل أحد الأشخاص في السيدة المصرية وجهودها، قائلًا: «هن مثال حي يحتذى به بين نساء العالم هي الملكة المتوجة على عرش مصر هي الأم التي أنجبت خير وأشجع الرجال الأبطال تحية من القلب لأمي الحبيبة رحمها الله وزوجتي العزيزة وكريمتي الحبوبة بنت قلبي حفظها الله ولكل نساء وبنات مصر المحروسة».

فيما علق آخر: «تكيس بعد ما تدبح»، وجاء ذلك التعليق بالتزامن مع حدوث عدد من جرائم القتل خلال فترة الماضية بين الأزواج.

واختتم آخر متغزلًا بالمرأة المصرية، قائلًا: «الطيبة، الاحترام والأدب الأصل الذوق الدم الخفيف الصبر الكفاح الوقوف جنب جوزها، المعاملة الحسنة لأهل جوزها، المعاملة الحسنة لجيرانها، العيشة بأقل القليل بتيجي كتير على نفسها، بتبدي بيتها وأولادها على نفسها، بتصون بيتها وحياتها، تحية لكل السيدات المصريات».