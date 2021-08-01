هتموت عليها.. طليق «تسنيم» يغدر بها ويختطف طفلتهما: مش أول مرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من انفصالها عن زوجها منذ سنوات، إلا أن «تسنيم رجب»، لم تذق طعم الراحة يوما بسبب المطاردات المتلاحقة من طليقها المدعو «أ.ع»، بغرض خطف طفلتهما الوحيدة، وهو ما نجح في تنفيذه خلال الساعات القليلة الماضية، وتمكن من حرمانها من حضن والدتها.

رؤية وخطف

بحالة انهيار من البكاء، تكشف الأم خلال تصريحاتها لـ«هن»، تفاصيل خطف طفلتها «جودي.أ» البالغة من العمر خمسة أعوام، على يد طليقها، وذلك أثناء جلسة رؤيته الأسبوعية لها، «كل جمعة يوم الرؤية بتاعته ليها والمفروض إنه بياخدها ويرجعها السبت الصبح، وبتصل بيه زي ما أنا متعودة عشان يرجعها لاقيته مش بيرد، وبعدين موبايله اتقفل خالص».

وتواصل الأم المكلومة حديثها: «فضلت أبعت لطليقي رسايل كتيرة على واتساب لاقيته بيفتحها ويشوفها وميردش عليا، وكل شوية أبعتله وأتحايل عليه وهو يشوفها وميردش عليا، ومن ساعتها وأنا هتجنن على بنتي، ومفيش أي تواصل معاه».

خطف للمرة الثانية

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقدم من خلالها «أ.ع» على خطف طفلته، إذ حاول من قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات اختطافها من والدتها بشكل مباشر، لكنه فشل في الأمر، «من 3 سنين ونص حاول يخطفها مني قبل كده، كنت وقتها ماشية بيها في الشارع قدام مكان شغلي، وهو نزل من عربية وحاول يشدها مني ويجري بيها قدام الناس بس معرفش، عشان الناس لحقتني، وقعدت فترة طويلة منعاه إنه يشوفها وعملت محاضر ضده، ونفسية بنتي تعبت بسببه وقعدت سنين خايفة تشوفه بسبب الموقف ده، بس طالب برؤيتها وأثبتلي نيته الكويسة عشان كده خليته يقدر يشوفها تاني».

محضر بالواقعة

وسرعان ما اتجهت الأم إلى تحرير محضر بواقعة اختطاف طفلتها ضد طليقها، برقم 2451 إداري دمياط الجديدة، ولا تزال «تسنيم» تبحث عن طفلتها في كل مكان، حتى قررت الاتجاه إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والاستغاثة من خلاله، أملا في أن يساعدها أي شخص في الوصول لمكان صغيرتها.