خمسينية تفقد حياتها داخل مزرعة صديقها.. والسبب «كلاب جاره»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مأساوية تعرضت لها سيدة خمسينية، بعد أن هاجمها ستة كلاب من فصيلة بيتبول، مما أدى أيضًا إلى إصابة صديقها، وهو حارس مزرعة في منطقة بيريجي الريفية، بمدينة ساو باولو بالبرازيل.

تفاصيل الواقعة

كانت السيدة التي تدعى «مارلي دونيجا» صاحبة الـ53 عاما، ذهبت إلى تلك المزرعة حيث يعمل صديقها، عندما فوجئت بتجمع الكلاب حولهما.

وكشفت تقارير الشرطة إلى أن الحادث وقع ليلة الأربعاء الماضي، ويشار إلى أنه تم إطلاق صراح تلك الكلاب الشرسة من قبل صاحبها وهو جار العامل بالمزرعة، للخروج في نزهة معه سيرًا على الأقدام، وعند عودتها بصحبته إلى المنزل انقضت على «مارلي» وهاجمتها، ولم يستطع صاحبها فعل أي شيء لوقفها.

بينما هاجمت الكلاب السيدة الخمسينية، حاول صاحبها الدفاع عنها لكنه تعرض للعقر أيضًا، إذ تمكن من الفرار وطلب المساعدة من عمال آخرين قبل أن يتم القضاء على «مارلي»، حسبما ذكر موقع «marketresearchtelecast».

موت السيدة

عندما وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، كانت المرأة قد ماتت بالفعل، فيما تم نقل الصديق إلى المستشفى المحلي مصابًا بجروح متعددة، ومن ثم تم تقييد الحيوانات من قبل أشخاص آخرين كانوا في المزرعة.

ومن جانبه قال «هوجو تيزورا»، نجل الضحية، إن والدته كانت تحب اللعب مع الكلاب طيلة حياتها، لكنها لم تتوقع أنها ستلفظ أنفاسها الأخيرة بسببهم في ذات يوم.

ولا يزال صديق «مارلي»، القائم على رعاية تلك المزرعة، يدخل إلى مستشفى سانتا كاسا دي بيريجي، ويجري التحقيق معه كشاهد عيان في القضية باعتبارها وفاة مشبوهة.

هجمات الكلاب

حسبما وصف صديق المجني عليها المشهد، أن الكلاب هاجمت السيدة وكأنها تشبه الثور، حيث عقرتها في أجزاء متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها على الفور ولم يتم التمكن من إنقاذها.