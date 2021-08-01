كورونا اليوم: علامتان على الوجه تنذران بالإصابة.. ومفاجأة بشأن تأجيل الجرعة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

علامتان على الوجه تنذران بالإصابة

سيعاني واحد من كل ستة أشخاص تقريبًا من مضاعفات COVID-19، بما في ذلك بعض المضاعفات التي تهدد الحياة، والتي تشمل فشل الجهاز التنفسي الحاد والالتهاب الرئوي وإصابة الكبد الحادة، ويشير تقرير جديد إلى أن المضاعفات العينية، بما في ذلك التهاب الملتحمة والتهاب الجيوب الأنفية، قد تكون أيضًا أحد مظاهر كورونا express.

عادةً ما ينتج عن التهاب النسيج الخلوي المداري، وهو عملية التهابية تشمل الأنسجة حول العين، تورم الجفون، وحركات العين المحدودة والمؤلمة، وضعف الرؤية، السبب الرئيسي لهذه الحالة هو التهاب الجيوب الأنفية، بدون علاج، يمكن أن تنتشر العدوى إلى الدهون والعضلات المحيطة بمحجر العين، فيشير تقرير جديد إلى أن العدوى قد تكون مرتبطة بـ COVID-19.

هذا الشيء يجعلك أكثر عرضة 3 مرات للموت من كورونا

في وقت مبكر من الوباء، أصبح من الواضح أن بعض الأشخاص كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة حتى الموت إذا أصيبوا بـ COVID-19، خلال العام الماضي، تم إجراء الكثير من الأبحاث لتحديد جميع عوامل الخطر المختلفة - العمر، والظروف الموجودة مسبقًا، والعرق، والحالة الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك.

في حين أن بعض عوامل الخطر لا يمكن السيطرة عليها، إلا أن هناك القليل منها يمكن معالجته بالفعل، وإذا تُرك أحدهم دون علاج، فقد يجعلك أكثر عرضة للوفاة من الفيروس بثلاث مرات في حالة الإصابة، eatthis.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة AHA Journal Circulation، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى مع كورونا، وهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة، وأكثر عرضة للوفاة، بغض النظر عن العمر.

قال مارك هندرين، زميل طب القلب في مركز UT Southwestern الطبي في دالاس: "يعتقد الأشخاص الأصغر سنًا في كثير من الأحيان أنهم لا يقهرون من كوفيد، لكننا أردنا معرفة ما إذا كان هذا صحيحًا حقًا.. لم نتوقع أن تكون النتائج مذهلة جدًا للشباب، إذا كنت في العشرينات أو الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرك، فأنت لست مقاومًا للرصاص إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة."

مفاجأة بشأن تأجيل الجرعة الثانية

هل يؤثر تأجيل الجرعة الثانية على فعالية لقاح كورونا؟.. هذا ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا للدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة.

يقول "الحداد" عن تأجيل الجرعة الثانية للقاح أسترازينيكا، وإمكانية حدوث ضرر: "طبيا لا يوجد ضرر، إذا تأخرت الجرعة لمدة أسبوع".

وعن إمكانية التأثير على فعالية اللقاح، يضيف "الحداد": "تأخير الجرعة الثانية لن يؤثر على فعالية اللقاح وكذلك لن يضر الجسم".

اكتشاف بؤرة جديدة لانتشار الفيروس

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أعلى رقم قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال كل فترة الوباء - 21683 حالة تم تسجيله في ولاية فلوريدا.

من جانبها أشارت وكالة بلومبرغ، إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 7 يناير، عندما كانت الزيادة اليومية في حالات الإصابة 19334. وتمثل فلوريدا حوالي خمس جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الولاية بؤرة جديدة لانتشار المرض، وفقا لروسيا اليوم.