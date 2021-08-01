اصفرار الجلد وبياض العينين.. علامات تدل على التهاب الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد الإصابة بالتهاب الكبد رد فعل ناتج عن تعرض خلايا الكبد لهجوم بواسطة ميكروب أو مادة مسببة للأمراض، فعادة ما تأتي نتيجة اضطرابات المناعة الذاتية والاستهلاك المفرط للكحول، حيث إن الكبد هو عضو في الجهاز الهضمي يساعد في عملية الهضم ويقوم بالعديد من الوظائف الأساسية الأخرى.

السبب الرئيسي لالتهاب الكبد يأتي من الإصابة بفيروسات التهاب الكبد A أو B أو C أو D أو E. ومع ذلك ، هناك أيضًا أنواع من التهاب الكبد التي تسببها الآثار الجانبية لبعض الأدوية، والتعرض للمواد الكيميائية السامة، حسبما ذكر موقع health.kompas.

والكبد هو ثاني أكبر عضو في الجسم، والذي يقع في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وتتمثل الوظيفة الرئيسية للكبد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، مثل إنتاج الصفراء، وترشيح السموم، وتحطيم الكربوهيدرات إلى بروتينات، وتنظيم نشاط الإنزيم، فعندما يلتهب الكبد، يمكن أن تتعطل وظيفته وقد يعاني المصابون من عدد من الأعراض.

-أعراض الإصابة

ووفقًا لهيئة الصحة البريطانية، هناك العديد من أعراض التهاب الكبد التي يشعر بها المصابون بها، بما في ذلك آلام العضلات والمفاصل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى، إضافة إلى شحوب حكة الجلد بدون سبب واضح اصفرار الجلد، بما في ذلك بياض العينين.

وفي المراحل المبكرة من المرض، لا يشعر المصاب به عادة، فتظهر أعراض التهاب الكبد فقط بعد تقدم المرض وانخفاض وظائف الكبد بشكل كبير، كما يمكن أن تسبب مضاعفاته تورم الساقين والارتباك وتقيؤ الدم.

-كيفية اكتشاف التهاب الكبد

إذا اشتبه في وجود أعراض لالتهاب الكبد، يسأل الطبيب عادة التاريخ الطبي للمريض فيما يتعلق بإمكانية الإصابة بهذا المرض، وسيقوم الطبيب أيضًا بإجراء فحص جسدي لمعرفة ما إذا كان هناك تورم في الكبد لتغير لون الجلد.

ولتأكيد التشخيص، سيُطلب من المريض أيضًا إجراء اختبارات وظائف الكبد وفحوصات الدم والموجات فوق الصوتية وحتى الخزعة.