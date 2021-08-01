هل يؤثر تأجيل الجرعة الثانية على فعالية لقاح كورونا؟.. طبيب يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

فاجأت وزارة الصحة والسكان عددا من المواطنين بإرسال رسائل لتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

ولم تذكر الوزارة سببا لتأجيل الجرعة الثانية للمواطنين، خاصة الحاصلين على لقاح أسترازينيكا، رغم تأكيدها في بيان رسمي سابق على توافر الجرعة الثانية من هذا اللقاح للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

ويبقى السؤال هل يؤثر تأجيل الجرعة الثانية على فعالية لقاح كورونا؟.. هذا ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا للدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة.

يقول "الحداد" عن تأجيل الجرعة الثانية للقاح أسترازينيكا، وإمكانية حدوث ضرر: "طبيا لا يوجد ضرر، إذا تأخرت الجرعة لمدة أسبوع".

وعن إمكانية التأثير على فعالية اللقاح، يضيف "الحداد": "تأخير الجرعة الثانية لن يؤثر على فعالية اللقاح وكذلك لن يضر الجسم".

وتابع "الحداد": "الجرعة الثانية للقاح كورونا مهمة، ولكن إذا تأخرت لن تسبب أي مشكلة، لأن الجرعة الثانية مجرد جرعة تنشيطية هناك خلاف طبي على موعدها بمعنى أنى البعض يفضل تناولها بعد 21 يوما، والبعض الآخر يتناولها بعد 30 يوما، والأهم الجرعة الأولى بكل تأكيد".

وكان الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والفيروسات وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، قد كشف عن مدى تأثر فعالية لقاح كورونا بعد قرار وزارة الصحة بتأجيل الجرعة الثانية لبعض المواطنين لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وقال مصباح في تصريحات لمصراوي، إن "التأجيل لن يؤثر على فعالية اللقاح".

وبشأن آلية تحديد مواعيد الجرعتين، أوضح مصباح أن التقسيم يتم على أساس أقصى معدل للأجسام المضادة التي يمكن أن يصل إليها جسم الإنسان من خلال هذا اللقاح، مضيفا: "لو حصل مواطن على جرعة واحدة من استرازينكا فتكون نسبة كفاءة الأجسام المضادة نحو 50%، أما الحصول على الجرعة الثانية ترتفع فوق 90% وبالتالي الجرعة الأولى حماية جزئية وليست كاملة".