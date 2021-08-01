الامارات | عروس بريطانية تفرض رسوماً على معازيم زفافها.. وأسعار خاصة لـ"العزاب"

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس بريطانية تفرض رسوماً على معازيم زفافها.. وأسعار خاصة لـ"العزاب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت عروس لانتقاد شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعترفت بفرض رسوم على الضيوف لحضور حفل زفافها ورفع قيمة هذه الرسوم بالنسبة للعزاب.

ولجأت العروس التي لم يتم الكشف عن اسمها إلى مجموعة على فيس بوك، حيث سألت النساء الأخريات إذا كن سيفعلن الشيء نفسه في يوم زفافهن. لكنها وصفت بأنها "مبتذلة" لفرضها رسوماً على ضيوف حفل الزفاف، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

وقالت العروس في منشورها على فيس بوك "هل أنا الوحيدة التي أتقاضى رسومًا من الضيوف للحضور إلى حفل زفافي، 65 دولارا للزوجين، و45 دولارا للضيف العازب".

وسرعان ما تم نشر المنشور على موقع ريديت، حيث أثار غضب العديد من المستخدمين". وتعليقًا على المنشور، كتب أحد المستخدمين "أتمنى ألا يتوقعوا أي هدايا مقابل تلك الفرصة الذهبية". وكتب آخر مازحاً "هل هناك تخفيضات جماعية للعائلات؟ هل يدخل الأطفال دون سن 3 سنوات مجانًا؟".

وعلق شخص آخر على المنشور بالقول "هل يمكن لأي شخص شراء التذاكر؟" " في حين أضاف آخر "أعتقد أن هذه العروس تهتم بالمال أكثر من اهتمامها بالزواج".

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