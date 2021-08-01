مصيف أغسطس.. كيف تقضي أسبوعا في الإسكندرية بأرخص الأسعار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تشهد المصايف خلال شهر أغسطس إقبالًا شديدًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من كل عام، إضافة إلى حصول الأبناء على الإجازات بعد انتهاء امتحانات نهاية العام.

في هذا السياق لدى الكثيرين اهتمام بأن يقضوا تلك الإجائزة في عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية، ليبدأوا البحص عن أرخص أسعار الإقامة في شهر أغسطس للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز، وهو ما يستعرضه "الخليج 365" في هذا التقرير.

-الفنادق

-فندق Kaoud Sporting Hotel (Families Only)

يقع فندق Kaoud Sporting على بعد 1.3 كم من شاطئ سان ستيفانو و6 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، يوفر (للعائلات فقط) غرفا مع تكييف وحمام خاص في الإسكندرية، ويوفر هذا الفندق ذو الـ3 نجوم مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف وخدمة الواي فاي المجانية، ويحتوي على غرف عائلية.

تحتوي الغرف في الفندق على خزانة ملابس.

تتوفر خيارات إفطار كونتيننتال وبوفيه إفطار كل صباح في فندق Kaoud Sporting.

يوفر مكان الإقامة تراس، وتبلغ تكلفة البقاء في اليوم الواحد 211 جنيها، ما يعني أن الإقامة لمدة أسبوع 1477 جنيها للفرد.

-فندق القاضي

هو فندق نجمتين، يقع بالقرب من شاطئ الأنفوشي ويتميز بإطلالات على المدينة، يوفر مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف. يحتوي الفندق على غرف عائلية.

يبلغ سعر الإقامة في الليلة الواحدة 219 جنيه، أي أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع للفرد الواحد تصل إلى 1533 جنيه.

-فندق Sea Star

يقع Sea Star على بعد 2.6 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 5 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، ويوفر غرف مع تكييف وحمام خاص، وتشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعمًا ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجانًا.

تحتوي الوحدات في الفندق على منطقة جلوس وتلفزيون مع قنوات فضائية. توفر الغرف للضيوف ثلاجة.

يبلغ سعر الإقامة في الليلة الواحدة235 جنيه، أي أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع للفرد الواحد تصل إلى 1645 جنيه.

-بيت شباب Egyptians Hostel

يقع بيت الشباب "Egyptians Hostel" في الإسكندرية، على بعد 2.7 كم من شاطئ المنتزه عايدة، وهو مكان إقامة مواجه للشاطئ يوفر مرافق مختلفة مثل بار، كما تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعماً ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة ومطبخاً مشتركاً، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تحتوي الغرف في بيت الشباب على خزانة ملابس وتلفزيون وحمّام خاص.

يبلغ سعر الإقامة في الليلة الواحدة245 جنيه، أي أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع للفرد الواحد تصل إلى 1717 جنيه.

-الشقق

أما إذا كنت تبحث عن إقامة بعيدة عن الفنادق، فتتوفر العديد من الشقق المفروشة للمصطافين من كل مكان، للإيجار بمختلف الأسعار، فبحسب بعض صفحات السماسرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تبدأ أسعار شقق المصايف من 400 جنيه إلى 1200 في الليلة الواحدة، ويحدد السعر بحسب مكان الوحدة وعدد غرفها والأثاث وجودته، ما يعني أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع قد تكلفك 2800 جنيه كحد أدنى.

-الشواطئ

بالنسبة للشواطئ يمكن توفير أموالك بحيث الذهاب إلى الشواطئ المجانية مثل الموجود بمنطقة المندرة، وهو شاطئ أنطونيو، الذي يبلغ طوله 230 متر تقريباً، ويتم توفير دورات المياه بالمجان بداخله، بالإضافة إلى توافر شقق مفروشة للإيجار بمختلف الأسعار الممكنة.

هناك شواطئ عامة مثل ميامي، السرايا، جليم، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسي.

أيضا هناك شواطئ مميزة، يصل رسم دخول الفرد إلى 15 جنيها، شاملة معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، مثل وانلي، العصافرة، فريسكا.

كذلك توجد شواطئ سياحية، سعر التذكرة 25 جنيها، شاملة معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، مثل طاحونة المندرة، البوريفاج، جزيرة الذهب، ستانلي.