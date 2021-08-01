لماذا يشعر البعض بآلام في المعدة بعد تناول الفاكهة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفاكهة من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، ولكن هل تعلم لماذا قد يشعر البعض بآلام في المعدة بعد تناول الفاكهة؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما جاء في موقع "livestrong".

الأسباب:

يعاني نحو 40 % من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من صعوبة في هضم الفركتوز، وفقًا للمراجع الرئيسية للمعاهد الوطنية لعلم الوراثة الصحية، وقد ينتج عدم تحمل الفركتوز، أو سوء امتصاص الفركتوز كما يطلق عليه أحيانًا أيضًا، عندما لا تتمكن الخلايا المعوية من امتصاص الفركتوز بشكل صحيح، وعندما يصل الفركتوز إلى الأمعاء ، فإنه يتفاعل مع البكتيريا التي تحدث بشكل طبيعي، ويمكن أن يسبب هذا العديد من الأعراض، من أكثرها شيوعًا ما يلي:

- الانتفاخ.

- آلام المعدة.

- حرقة المعدة.

- إسهال وتكوين غازات.

وتحدث هذه الأعراض عادة بعد ساعتين من تناول الفركتوز من الفاكهة، وفقًا لتقارير الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

- عدم تحمل الفركتوز الوراثي:

لا يجب الخلط بين عدم تحمل الفركتوز أو سوء الامتصاص، وبين حالة أخرى تسمى عدم تحمل الفركتوز الوراثي، على الرغم من أنها تشترك في أعراض متشابهة، إلا أن عدم تحمل الفركتوز الوراثي، يعد اضطرابًا أكثر خطورة يحدث عادةً في مرحلة الطفولة عند تناول الفواكه وعصائر الفاكهة، بالإضافة إلى أعراض عدم تحمل الفركتوز ، قد يعاني الأشخاص المصابون بحالة وراثية أيضًا من:

- غثيان.

- التقيؤ.

- انخفاض سكر الدم.

ويمكن أن يكون للابتلاع المتكرر للفركتوز آثار ضارة أكثر ، بما في ذلك تلف الكلى والكبد، حيث قد يؤدي تلف الكبد إلى اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العين) وتضخم الكبد وأمراض الكبد المزمنة، ويمكن أن يؤدي الاستمرار في تناول الفاكهة والأطعمة الأخرى المحتوية على الفركتوز إلى، حدوث نوبات وغيبوبة، وتصل إلى الوفاة بسبب فشل الكبد والفشل الكلوي.

- تجنب الفركتوز في الفاكهة:

إذا كنت تعاني من عدم تحمل الفركتوز الوراثي، من الأفضل أن تتجنب الفاكهة على أي حال، لأن الأشخاص المصابين بهذه الحالة يصابون عادةً بنفورهم من الفواكه وعصائر الفاكهة والأطعمة الأخرى المحتوية على الفركتوز، وفقًا لمراجع Genetics Home Reference.

أما إذا كان لديك حساسية غير وراثية من الفركتوز ، فإن قدرتك على تضمين الفاكهة في نظامك الغذائي ستعتمد على عدة عوامل:

- مستوى الحساسية لديك.

- أنواع الفاكهة التي تتناولها.

ولن يتفاعل كل الأشخاص مع الفركتوز بنفس الطريقة، حيث قد تكون قادرًا على تحمل كمية صغيرة فقط ، في حين أن شخصًا آخر مصابًا بهذه الحالة قد يتحمل جرعة أكبر، ويتطلب الأمر بعض التجارب لتحديد كمية الفاكهة ، إن وجدت ، التي يمكن أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي.

ووفقًا للنظام الصحي بجامعة فرجينيا (UVA) ، تشتمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز بشكل خاص مثل: التفاح، العنب، الكيوي، المانجو، الخوخ، البطيخ.

وتشمل الفواكه الأكثر "ملائمة لصحة الأمعاء", مثل: المشمش، الأفوكادو، الموز، التوت، الشمام، الكرز، الجريب فروت، البرتقال، البابايا، الأناناس، الفراولة.

إليك بعض النصائح لتحمل الفاكهة، فيما يلي:

إذا لم تكن متأكدًا من أي من هذه الفاكهة والأطعمة ستسبب لك مشاكل ، فحاول تناول كميات صغيرة كبداية، إذا لم تكن لديك أعراض، فقم بزيادة الكميات التي تتناولها تدريجيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بالضيق الهضمي عن طريق القيام بما يلي:

- تجنب تناول كميات كبيرة من أي فاكهة في وقت واحد.

- الالتزام بتناول فاكهة كاملة متوسطة الحجم فقط كل يوم من الفاكهة.

- اختيار الفاكهة الطازجة أو المجمدة بدلاً من الفاكهة المعلبة.

- تجنب تناول الفاكهة بمفردها، حيث يمكن أن تساعد الأطعمة الأخرى في تخفيف آثار الفركتوز في الأمعاء.

الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها:

لا يوجد الفركتوز فقط في الفاكهة، إنه موجود أيضًا في الخضروات والعسل، لذلك ، بالإضافة إلى بعض الفواكه ، قد تحتاج أيضًا إلى تجنب بعض الأطعمة و المنتجات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، بما في ذلك الحلوى، والصودا، العسل، الكاتشب، المخللات، دبس السكر، عرق السوس، الكراميل.